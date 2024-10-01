​В Тель-Авіві відбулась стрілянина, вісім людей загинули (оновлено)

В районі Тель-Авіва Яффо відбулась стрілянина, є загиблі і поранені.
Про це повідомляє Reuters.
Оновлено 21:45 Внаслідок стрілянини вісім людей загинули і ще вісім отримали поранення.
Як повідомляється з посиланням на ізраїльську поліцію, в результаті нападу чотири людини були вбиті і семеро поранені.
Правоохоронці повідомили, що двох стрільців було “нейтралізовано”, а ситуація “під контролем”.
Сім'ї загиблих були повідомлені про подію.
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