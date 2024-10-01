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​В Тель-Авіві відбулась стрілянина, вісім людей загинули (оновлено)

Вісім людей були поранені.

​В Тель-Авіві відбулась стрілянина, вісім людей загинули (оновлено)
​В Тель-Авіві відбулась стрілянина, четверо загиблих
Фото: EPA/UPG

В районі Тель-Авіва Яффо відбулась стрілянина, є загиблі і поранені.

Про це повідомляє Reuters

Оновлено 21:45 Внаслідок стрілянини вісім людей загинули і ще вісім отримали поранення.

Як повідомляється з посиланням на ізраїльську поліцію, в результаті нападу чотири людини були вбиті і семеро поранені.

Правоохоронці повідомили, що двох стрільців було “нейтралізовано”, а ситуація “під контролем”. 

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Сім'ї загиблих були повідомлені про подію.

  • У вівторок, 2 жовтня, близько 19:00 за Києвом Ізраїль зазнав масованої атаки ракетами. Відповідні дані повідомили в Армії оборони Ізраїлю. Там додали, що за атакою стоїть Іран.
  • За повідомленнями палестинського кореспондента Al Jazeera, ракети летять на Ізраїль фактично безперервно. Іранське державне медіа анонсувало офіційну заяву з цього приводу.
  • Сирени лунають, зокрема, в Тель-Авіві. У Армії оборони держави повідомили, що ціллю іранських ракет зараз є близько 10 млн цивільних у центральному Ізраїлі.
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