​В Тель-Авіві відбулась стрілянина, вісім людей загинули (оновлено)

Вісім людей були поранені.

В районі Тель-Авіва Яффо відбулась стрілянина, є загиблі і поранені.

Про це повідомляє Reuters.

Оновлено 21:45 Внаслідок стрілянини вісім людей загинули і ще вісім отримали поранення.

Як повідомляється з посиланням на ізраїльську поліцію, в результаті нападу чотири людини були вбиті і семеро поранені.

Правоохоронці повідомили, що двох стрільців було “нейтралізовано”, а ситуація “під контролем”.

Сім'ї загиблих були повідомлені про подію.