Ворог мого ворога

Що все це означає для України?

Фото: тг-канал yigal_levin Вигоріле авто внаслідок вибуху електроніки, Бейрут, Ліван, 18 вересня 2024

Дві хвилі вибухів пейджерів і рацій 17 та 18 вересня на території Лівану й Сирії, а потім тиша надзвичайно здивували — такого масштабу операції найчастіше здійснюють безпосередньо за 12–24 години до наземної фази.

Бо вийшло з ладу кілька сотень людей у противника, включно з тими, хто втратив зір. А в «Хезболли», на секунду, 20 тисяч бойовиків.

Тоді ще був туман війни — не було відомо про підставну фірму, перехоплення спецслужбами замовлень і закладки вибухівки.

Паніка, істерика, колони біженців, люди гілками натискають на домофони, історії про вибухи сонячних батарей і мопедів.

Фото: EPA/UPG Ізраїльські танки на пункті збору перед початком операції на півночі країни, 28 вересня 2024 р.

Ідеальний момент для початку наземної операції.

Природно, почали вночі, щоб максимально використати окуляри нічного бачення, тепловізори, дрони та підготовку. Мета — зачистка півдня Лівану та створення зони безпеки до річки Літані.

З моменту Війни залізних мечів — помсти за вторгнення 7 жовтня 2023 року, що призвело до загибелі 1200 ізраїльтян, — «Хезболла» завдавала ударів артилерією та некерованими ракетами по півночі Ізраїлю, отримуючи у відповідь планерні бомби й артилерійський вогонь.

До цього моменту «Хезболла» вже втратила майже 1500 людей, це була де-факто війна, яку потрібно було або нарощувати, або зупиняти, а без вирішення питання з ХАМАС зупинити її було неможливо.

Тому наземна операція просто просилася за лічені години після диверсії з раціями та пейджерами.

Але Ізраїль продовжив точкові ліквідації та удари з повітря, дозволив противнику мобілізуватися, розгортатися й відстежив керівництво «Хезболли».

Фото: ЦАХАЛ Вище військове керівництво армії Ізраїлю спостерігає за масованим ударом по штабу «Хезболли» в Бейруті

А далі були удари по двох бункерах у муніципалітеті Харет-Хрейк, район Дахії, Бейрут.

Бункери вирили під елітними житловими комплексами в районі шиїтів, де прості смертні придбати житло не могли — там жили сім'ї афілійованих з угрупованням людей.

Бетонобійні бомби ліквідували незмінного голову «Хезболли» Хасана Насраллу, командувача Південного фронту, голову розвідки й ракетних сил, дюжину командирів бригад. Без перебільшення одна з наймасштабніших ліквідацій в історії конфліктів на Близькому Сході.

Фото: Bloomberg Наслідки авіаудару Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛу) по Бейруту, 28 вересня 2024.

Загинув військовий радник Насралли Аль-Каракі, який боровся з Ізраїлем ще 1982 року, і Аббас Нірфалушан, голова сил «Кудс», елітного угруповання Корпусу вартових Ісламської революції.

Крім того, ЦАХАЛ знищив запаси протикорабельних ракет угруповання, пускові установки, склади, кілька штабів меншого рівня.

За короткий час до двох тисяч поранених пейджерами, сотні вбитих ударами з повітря, обезголовили військове й політичне керівництво.

Ця операція ізраїльтян знову буде в підручниках, незалежно від досягнення політичних завдань.

Вторгнення до Ізраїлю дорого обійшлося ісламістам.

Фото: Вікі Ліквідований лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Знищили голову політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ганію, операція в Газі триває, Ізраїль узяв під контроль блокпост на заході в місті Рафах. По суті, Газа розділена на три анклави й відрізана з моря флотом Ізраїлю, а від Єгипту — ланцюжком блоків й опорних пунктів.

Знищили голову ХАМАС у Лівані.

За останній тиждень близько 90 некрологів бійців й офіцерів «Хезболли».

У Бейруті безпольотна зона — будь-який вантажний літак Ірану, запевняють ізраїльтяни, знищать.

У Ємені «Хель Авір» (ВПС Ізраїлю) завдали щонайменше семи ударів по порту Ходейда — по системі нафтосховищ, складів, перевалці газу й по електростанції.

Пожежа після удару по електростанції в Ходейді, Ємен, 30 вересня 2024 р.

Лунають вибухи у Багдаді, Дамаску та Дейр-ез-Зорі — цілями стали вілли очільників КВІР, телерадіокомпанія, аеродром.

Ця операція нам відверто на руку — б'ють по проксі Ірану в Іраку, Ємені, Сирії, Лівані. По суті, Ізраїль максимально інтенсифікував проксі-війну з Іраном.

Воно і зрозуміло: такий момент (президент США став кульгавою качкою; Сирія перестала бути противником, якого слід побоюватися, плюс там гуляння серед сунітів через смерть Насралли; в Іраку — громадянська війна, а Іран вліз у кілька конфліктів, включно із сепаратистськими рухами в Белуджистані, та в російсько-українську війну) не триватиме вічно, таке буває раз на покоління.

Тегеран своєю чергою заявив, що додаткових сил у регіон не відправить і що відповідь буде «такою й тоді, коли ми вважатимемо за потрібне».

Увечері 1 жовтня Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль. Без підготовки, без хвилі дронів, без спроби перегрузити ППО — чиста балістика середньої дальності, дороге задоволення. Ціна двоступінчатих «Саджилів», які використовували для удару, — 5-7 млн. за штуку. ЦАХАЛ заявив про понад 200 ракет. Внаслідок атаки загинув один палестинець на Західному березі річки Йордан (вбитий шматком двигуна), у Тель-Авіві двоє осіб легко поранені осколками. Більша частина ракет була перехоплена «Хецами», «Пращею Давида» (Залізний Купол погано бере таку балістику, але дострілює уламки та бойові частини, що втратили швидкість).

Фото: EPA/UPG Ракети пролітають над Верхньою Галілеєю, північ Ізраїлю, 1 жовтня 2024 року

Тепер у відповідь Іран може отримати з повітря по об'єктах ВПК і ядерної програми, втратити десятки мільярдів, реактори, як свого часу втратили Саддам й Асад, виробництво двигунів до дронів. Та й бункери, як виявилося, не гарантія виживання вищого політичного керівництва, як у випадку Ханії та Насралли.

Щонайменше це означає банально скорочення числа іранських артилерійських і танкових снарядів, баражувльних боєприпасів і далеких дронів для Росії впродовж багатьох місяців.

Щонайбільше — повернення Ізраїлю на південь Лівану та в Газу, опору на християнські ополчення з метою виконати резолюцію ООН 1701 про роззброєння «Хезболли».

До речі, у християнському ліванському прибережному містечку Бейт Мері, де алкоголь, дівчата в купальниках і покази мод, навесні ліквідували кількома пострілами іранського чиновника, який переказував гроші для проксі в Бейруті.

Усі любителі джихаду чомусь люблять такі курортні міста, а не те, що вони збудували у своїх державах, що зубожіли від тиранії та середньовічних заборон.

У Лівані досі присутні війська ООН й офіційні збройні сили. Якщо вони не справляються з роззброєнням, то Армія оборони Ізраїлю може допомогти.

Фото: EPA/UPG Ліванці несуть труни керівника одного з підрозділів військово-повітряних сил Хезболли Мохаммада Сурура, а також Ходора Атві та Хусейна Авалі, які були ліквідовані під час удару Ізраїлю по Лівану 26 вересня, Бейрут, 27 вересня 2024 року.

А може дійти й до масованих ударів по Ірану.

Бо навіщо чекати, коли вони створять ядерну програму й накопичать тисячі «шахедів» і балістичних ракет, які можуть завдати серйозної шкоди і газовим платформам, і аеропортам, і щільній забудові в Ізраїлі?

А Іран зітканий, як ковдра, з іранського Азербайджану, Курдистану й Белуджистану, там проблем вистачає і без бомбардувань — як не протести і партизанська війна, то вибухи на похоронах чиновників.

Чим більше Іран втягнеться в цей конфлікт, де християни, друзи й сунітські угруповання по обидва боки ліванського кордону мають власні інтереси, тим менше його буде на нашій війні — фахівців, дронів і ракет за російське золото.

Зараз йдеться про 400 балістичних ракет, 1400 «шахедів» і «гераней» тільки у вересні, до 400 тисяч снарядів за два роки. Це серйозні постачання, оперативного рівня, які необхідно підрізати. Те, що Ізраїль хоче унеможливити повторення атаки на нього 7 жовтня через конфлікт з Іраном, велика для нас удача.