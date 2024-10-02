​Сили ППО збили 11 російських "шахедів" із 32. 10 ударних дронів було локаційно втрачено

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

У ніч на 2 жовтня Росія атакувала Україну 32-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" із Приморсько-Ахтарська та Курська.

Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

В результаті протиповітряного бою авіацією, зенітними ракетними підрозділами, РЕБ та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито 11 ударних БпЛА у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Чотири ворожі безпілотники вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії.

"Внаслідок протидії РЕБ 10 ударних БпЛА локаційно втрачено у північних та центральних областях, інформація уточнюється", - зазначили в Повітряних силах.

Нагадаємо, що у вересні росіяни запускали по Україні по 44 "шахеди" щодня. Усього ворог випустив 1339 ударних БПЛА, з яких було збито 1107.