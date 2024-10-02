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Парламент Канади провалив голосування щодо вотуму недовіри уряду Трюдо

Опозиції не вдалося ініціювати дострокові вибори.

Парламент Канади провалив голосування щодо вотуму недовіри уряду Трюдо
Джастін Трюдо
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо зміг утриматися при владі: парламент не підтримав вотум недовіри, який ліберальному уряду меншості вимагала оголосити опозиційна Консервативна партія.

Як пише BBC, в разі успіху голосування, яке ініціював лідер консерваторів П'єр Полієв, у Канаді були б оголошені дострокові федеральні вибори. Проте з 338 потрібних для ухвалення рішення голосів за відставку Трюдо та зміну уряду висловилися лише близько 120 депутатів, а понад 200 проголосували проти. 

Полієв звинуватив у провалі інші представлені у парламенті фракції, які, за його словами, "продали канадців та розчарували своїх виборців".

Формальним приводом для голосування стало твердження консерваторів, що Трюдо не виконав обіцянок щодо трьох важливих для канадского суспільства питань: програми доступного житла, доходів громадян та боротьби зі злочинністю. 

Для Трюдо нинішня перемога є досить слабкою втіхою. Згідно з національними опитуваннями, ліберали відчутно поступаються консерваторам, а за підсумками проміжних виборів, які влітку відбулися у Торонто та Монреалі, чинна влада втратила підтримку навіть у своїх ключових округах. 

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