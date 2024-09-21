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Україна та Канада обговорили нові кроки в протидії дезінформації та підтримці культурної спадщини

Особливу увагу було приділено протидії впливу російської пропаганди через кіноіндустрію.

Україна та Канада обговорили нові кроки в протидії дезінформації та підтримці культурної спадщини
Микола Точицький
Фото: leopolis.news

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький провів зустріч із заступницею міністра культурної спадщини Канади Ізабель Монду, під час якої обговорили важливі питання двосторонньої співпраці. Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

Особливу увагу було приділено боротьбі з дезінформацією, зокрема протидії впливу російської пропаганди через кіноіндустрію. 

Також учасники перемовин акцентували на важливості стратегічних комунікацій задля протидії інформаційним атакам Росії і формуванню об’єктивного уявлення про історію та культуру України у світі.

Окремою темою стало завершення проєкту будівництва Національного музею Голодомору-геноциду в Києві, що є важливим кроком у збереженні історичної пам’яті про одну з найтрагічніших сторінок в історії України.

Відомство зазначає, що ця зустріч свідчить про зміцнення співпраці між Україною та Канадою у сфері культури та стратегічних комунікаціях, що сприятиме подальшому посиленню культурних та дипломатичних зв’язків між двома країнами.

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