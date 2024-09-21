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В Оттаві до посольства Росії викликали вибухотехніків

Інцидент стався вчора.

В Оттаві до посольства Росії викликали вибухотехніків
Фото: cbc.ca

В Оттаві невідомі перекинули підозрілі предмети на територію посольства Росії, повідомляють CBC News.

Вчора зранку на місце події виїхала вибухотехнічна та слідчо-оперативна групи.

У поліції зазначили, що через “міжнародну напруженість і невідому природу об’єктів” вони поставилися до інциденту з великою обережністю.

На фотографіях, зроблених на місці події, видно поліцейського робота-вибухоутилізатора на території посольства, який тримає в поліетиленовому пакеті щось, схоже на мобільний телефон або плоский пристрій схожої форми.

Поліція повідомила, що всі предмети було вилучено без інцидентів, однак які саме ‒ невідомо.

Фото: cbc.ca

  • У 2022 році на території посольства підкинули коктейль Молотова, винуватців не знайшли.
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