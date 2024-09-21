В Оттаві до посольства Росії викликали вибухотехніків

В Оттаві невідомі перекинули підозрілі предмети на територію посольства Росії, повідомляють CBC News.
Вчора зранку на місце події виїхала вибухотехнічна та слідчо-оперативна групи.
У поліції зазначили, що через “міжнародну напруженість і невідому природу об’єктів” вони поставилися до інциденту з великою обережністю.
На фотографіях, зроблених на місці події, видно поліцейського робота-вибухоутилізатора на території посольства, який тримає в поліетиленовому пакеті щось, схоже на мобільний телефон або плоский пристрій схожої форми.
Поліція повідомила, що всі предмети було вилучено без інцидентів, однак які саме ‒ невідомо.
- У 2022 році на території посольства підкинули коктейль Молотова, винуватців не знайшли.