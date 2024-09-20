«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
«Воюй або працюй». Уряд запропонує новий варіант економічного бронювання
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Прокудін: територію правобережжя Херсонщини можуть повністю розмінувати до кінця 2025 року
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
​Комітет Ради рекомендував прийняти законопроєкт про підвищення податків: військовий збір зросте з 1,5% до 5%
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
Від українок хочуть більше дітей, щоб «відродити» країну. Це медично можливо? Пояснює ембріологиня Ольга Малюта
ГоловнаСвіт

Італія хоче запровадити хімічну кастрацію для ґвалтівників і педофілів

При цьому лікування має бути “консенсусним, оборотним і з метою зниження ризику повторного злочину”. 

Італія хоче запровадити хімічну кастрацію для ґвалтівників і педофілів
Прем'єрка Італії Джорджа Мелоні
Фото: EPA/UPG

Італія перейшла до легалізації хімічної кастрації.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що італійські депутати схвалили створення комітету, який має розробити проекти законів про лікування насильницьких сексуальних злочинців препаратами, що блокують андрогени.

При цьому лікування має бути “консенсусним, оборотним і з метою зниження ризику повторного злочину”. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Згідно з пропозиціями, засуджені за сексуальні злочини можуть отримати умовний термін в обмін на проходження гормонального блокатору.

Водночас опозиція назвала ці пропозиції “екстремістськими” та “такими, що порушують гуманність і справедливість”. Зокрема, Симона Бонафе з опозиційної лівоцентристської Демократичної партії заявила, що пропозиція Ліги є “неконституційною... підриває основу нашої правової системи, яка століттями подолала використання тілесних покарань”.

Також альянс зелених і лівих розкритикував “нескінченне покликання Ліги до репресій”, а Енріко Боргі з центристської партії Italia Viva написав: “Що далі? Дьоготь і пір'я чи мотузка і мило?”

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies