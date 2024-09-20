Італія хоче запровадити хімічну кастрацію для ґвалтівників і педофілів

При цьому лікування має бути “консенсусним, оборотним і з метою зниження ризику повторного злочину”.

Італія перейшла до легалізації хімічної кастрації.

Про це повідомляє Politico.

Зазначається, що італійські депутати схвалили створення комітету, який має розробити проекти законів про лікування насильницьких сексуальних злочинців препаратами, що блокують андрогени.

При цьому лікування має бути “консенсусним, оборотним і з метою зниження ризику повторного злочину”.

Згідно з пропозиціями, засуджені за сексуальні злочини можуть отримати умовний термін в обмін на проходження гормонального блокатору.

Водночас опозиція назвала ці пропозиції “екстремістськими” та “такими, що порушують гуманність і справедливість”. Зокрема, Симона Бонафе з опозиційної лівоцентристської Демократичної партії заявила, що пропозиція Ліги є “неконституційною... підриває основу нашої правової системи, яка століттями подолала використання тілесних покарань”.

Також альянс зелених і лівих розкритикував “нескінченне покликання Ліги до репресій”, а Енріко Боргі з центристської партії Italia Viva написав: “Що далі? Дьоготь і пір'я чи мотузка і мило?”