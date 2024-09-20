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США посилюють перевірку компаній, які можуть порушувати санкції проти Росії

Зокрема, йдеться про перевізників сирої нафти.

США посилюють перевірку компаній, які можуть порушувати санкції проти Росії
російська нафта
Фото: Інститут Чорноморських стратегічних досліджень

США звернулися до однієї страхової компанії за інформацією про 14 фірм, які, за підозрами Вашингтона, могли порушити санкції щодо російської нафти, передає Bloomberg.

American Club (одна з основних компаній, які страхують судна від таких ризиків, як розлив нафти, і єдина, що базується в США) підтвердив, що отримав такий запит від Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів.

Як відомо, трейдери можуть купувати російську нафту, поки її ціна нижча за $60 за барель. Якщо ціна на сиру нафту перевищує цю цінову стелю, західним компаніям забороняється надавати такі послуги, як страхування і доставка.

Штати мають підстави вважати, що деякі з 14 компаній могли порушити запроваджені обмеження, при цьому деякі з цих організацій вже перебувають у списку санкцій.

Bloomberg зазначає, що це не вперше, коли США звертаються до постачальників послуг із перевезення вантажів щодо інформації про цінову межу. Наприкінці минулого року казначейство надіслало листи компаніям, які займаються перевезенням нафти, і які, як воно підозрювало, могли порушити обмеження. Відомство тоді погрожувало штрафами і ув'язненням.

  • У липні повідомлялося, що експорт російської нафти з основних західних портів країни знизився до найнижчого рівня за останні 19 місяців.
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