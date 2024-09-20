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У двох депутатів у Латвії можуть вимагати підтвердити знання латиської мови

Наразі зібрано 16 підписів з необхідних 20.

У двох депутатів у Латвії можуть вимагати підтвердити знання латиської мови
Ілюстративне фото: День пам'яті жертв комуністичного геноциду, Рига, 25 березня 2022
Фото: EPA/UPG

У Сеймі Латвії збирають підписи, щоб вимагати від двох депутатів підтвердити знання латиської мови

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що “Національне об’єднання” (НС) розпочало збір підписів за направлення двох депутатів Сейму від фракції партії “Стабільність” на іспит на знання державної мови.

Єфімія Клементьєва та Віктор Пучок мають скласти іспит, оскільки немає довіри до їх знання латиської мова на такому рівні, який би дозволив їм виконувати обов’язки депутата парламенту.

При цьому, як повідомляє депутат від НС Артурс Бутанс, обидва депутати поки ухиляються від виклику Центру державної мови, щоб підтвердити своє знання державної мови.

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Якщо під час цього іспиту буде встановлено, що знання депутата з державної мови невідповідні, комісія Сейму з питань мандатів та етики подає до Сейму проект рішення про виключення члена зі складу Сейму.

Наразі зібрано 16 підписів з необхідних 20.

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