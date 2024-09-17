Мар'яна Безугла написала заяву на звільнення з посади заступниці голови оборонного комітету

Народна депутатка Марʼяна Безугла написала заяву про складання повноважень заступника комітету з питань оборони.

В свою чергу, у заяві вона просить обрати її членом Комітету з питань зовнішньої політики.

Фото: Марʼяна Безугла Заява Марʼяни Безуглої

Що не так із заявами Мар'яни Безуглої – читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу" на LB.ua. .