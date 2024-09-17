Мар'яна Безугла написала заяву на звільнення з посади заступниці голови оборонного комітету

Народна депутатка Марʼяна Безугла написала заяву про складання повноважень заступника комітету з питань оборони.
В свою чергу, у заяві вона просить обрати її членом Комітету з питань зовнішньої політики.
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5 січня оборонний комітет вирішив усунути Безуглу з посади заступниці його голови. Безугла назвала це репресіями і сказала, що "зроблено все було максимально підступно". Регламентний комітет рекомендував депутатам визначити щодо усунення Безуглої шляхом голосування в залі.
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10 січня спікер парламенту Руслан Стефанчук відмовився вносити до порядку денного це питання. Депутати навіть блокували трибуну з вимогою розглянути її відкликання, але результату це не дало – Стефанчук закрив засідання.
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Наступного дня після цього Безугла оголосила, що написала заяву на вихід із фракції та партії.
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16 січня Стефанчук знову відмовився вносити до порядку денного зняття Безуглої.
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У лютому Безугла вийшла з партії "Слуга народу". Водночас у Верховній Раді не вистачило голосів для винесення в залу постанови про відкликання Безуглої з посади заступниці голови комітету національної безпеки і оборони. Голосів забракло, попри домовленості на погоджувальній раді.
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15 липня Безуглу зняли з посади голови підкомітету Ради з нацбезпеки. При цьому вона залишається заступницею голови Комітету.
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17 липня вона з другої спроби вийшла з фракції "Слуга Народу".
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22 липня Оборонний комітет Ради підтримав звільнення Безуглої з посади заступниці голови та її виключення зі складу. Однак, згідно з законодавством, рішення про це має ухвалювати парламент.
- 4 вересня Рада не змогла відкликати Безуглу з посади заступниці оборонного комітету - не вистачило голосів.
Що не так із заявами Мар'яни Безуглої – читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу" на LB.ua. .