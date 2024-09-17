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Мар'яна Безугла написала заяву на звільнення з посади заступниці голови оборонного комітету

Депутатка просить обрати її членом Комітету з питань зовнішньої політики.

Мар'яна Безугла написала заяву на звільнення з посади заступниці голови оборонного комітету
Мар'яна Безугла
Фото: надано Мар'яною Безуглою

Народна депутатка Марʼяна Безугла написала заяву про складання повноважень заступника комітету з питань оборони.

В свою чергу, у заяві вона просить обрати її членом Комітету з питань зовнішньої політики.

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Заява Марʼяни Безуглої
Фото: Марʼяна Безугла
Заява Марʼяни Безуглої

Що не так із заявами Мар'яни Безуглої – читайте в матеріалі "Данінг, Крюгер і план замислу" на LB.ua. .

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