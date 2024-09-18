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ЦПК: імовірно, нардеп Одарченко утік за кордон. Його можуть оголосити у міжнародний розшук

Припускають, що народний депутат перетнув кордон України у Закарпатській області. 

ЦПК: імовірно, нардеп Одарченко утік за кордон. Його можуть оголосити у міжнародний розшук
Народний депутат Андрій Одарченко
Фото: Центр протидії корупції

Імовірно, народний депутат Андрій Одарченко із "Слуги народу", якого звинувачують у хабарництві і який вийшов під заставу у листопаді минулого року, виїхав за кордон. 

Як пише Центр протидії корупції, про це повідомила прокурор САП під час судового засідання. Імовірно, депутат покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгення Росії. 

У повідомленні ЦПК йдеться про те, що у Закарпатській області він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака.

В зв’язку з цим прокурор внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук.

Захист назвав ці клопотання передчасними і вважає, що причини неявки Одарченка можуть бути поважними. Наразі причини відсутності нардепа їм невідомі.

Суддя ВАКС заявив, що завтра, 19 вересня, о 8:00 будуть розглядати клопотання про стягнення застави і міжнародний розшук.

"Також суддя Ногачевський ініціював привід Одарченка, якого сьогодні мали допитати. Тобто справа рухалась до фіналу. Додамо, що Одарченка вчора та сьогодні не було і в стінах Верховної Ради", – зазначили у ЦПК. 

Раніше Одарченко вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти. Він також мав не відлучатись за межі України без дозволу суду, прибувати до суду на першу вимогу, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та утриматися від спілкування з свідками. 

Справа Одарченка

  • У січні правоохоронці завершили слідство щодо двох нардепів, яких спіймали на хабарах. Крім Одарченка, мова йшла про нардепа Лабазюка, який завдяки підкупу хотів "вибити" гроші на ремонт університету, в якому працює ректором.
  • У листопаді Вищий антикорупційний суд взяв під варту Одарченка, якого підозрюють у спробі підкупу Мустафи Найєма, голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. Сам Одарченко заперечував спробу підкупу. За його словами, він лише "допомагав розібратися Найєму в криптовалютах".
  • Пізніше “Слуга народу” виключила Одарченка з лав партії.
  • У березні ВАКС продовжив дію обов'язків Одарченку, але дозволив йому зняти електронний браслет та виїжджати за межі Києва.
  • А вже через місяць НАБУ передала до суду справу нардепа Одарченка, який намагався підкупити Найєма біткоїнами
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