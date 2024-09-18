ЦПК: імовірно, нардеп Одарченко утік за кордон. Його можуть оголосити у міжнародний розшук

Імовірно, народний депутат Андрій Одарченко із "Слуги народу", якого звинувачують у хабарництві і який вийшов під заставу у листопаді минулого року, виїхав за кордон.

Як пише Центр протидії корупції, про це повідомила прокурор САП під час судового засідання. Імовірно, депутат покинув територію України через Закарпатську область. Саме туди Одарченко виїхав у перші дні повномасштабного вторгення Росії.

У повідомленні ЦПК йдеться про те, що у Закарпатській області він налагодив тісні стосунки з тодішнім керівником Закарпатської ОДА Віктором Микитою, якого нещодавно призначили заступником Єрмака.

В зв’язку з цим прокурор внесла клопотання про стягнення застави та оголошення депутата в міжнародний розшук.

Захист назвав ці клопотання передчасними і вважає, що причини неявки Одарченка можуть бути поважними. Наразі причини відсутності нардепа їм невідомі.

Суддя ВАКС заявив, що завтра, 19 вересня, о 8:00 будуть розглядати клопотання про стягнення застави і міжнародний розшук.

"Також суддя Ногачевський ініціював привід Одарченка, якого сьогодні мали допитати. Тобто справа рухалась до фіналу. Додамо, що Одарченка вчора та сьогодні не було і в стінах Верховної Ради", – зазначили у ЦПК.

Раніше Одарченко вийшов під заставу в 15 млн грн і здав закордонні паспорти. Він також мав не відлучатись за межі України без дозволу суду, прибувати до суду на першу вимогу, повідомляти суд про зміну свого місця проживання та утриматися від спілкування з свідками.

Справа Одарченка