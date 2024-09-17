В МЗС назвали першу країну, яку відвідає міністр закордонних справ Андрій Сибіга

З цього візиту розпочнеться регіональне турне Андрія Сибіги сусідніми країнами.

Завтра, 18 вересня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга здійснить перший закордонний візит.

Про це повідомила пресслужба МЗС.

Під час цього візиту Андрій Сибіга відвідає Румунію, де проведе двосторонні переговори з румунською колегою Лумініцою Одобеску та іншими високопосадовцями.

Ключовими темами переговорів стануть:

подальша підтримка оборонних спроможностей та енергетичної стійкості України

просування нашої держави на шляху до вступу в ЄС та НАТО

втілення Формули миру

Чорноморська безпека та захист законних прав та інтересів громадян України в Румунії.

З цього візиту розпочнеться регіональне турне Андрія Сибіги сусідніми країнами, яке стане його першим закордонним турне після призначення на посаду.