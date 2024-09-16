У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У Польщі через рекордні повені евакуюють жителів
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
У МЗС Канади заявляють, що Оттава не дозволить зброї країни потрапляти у Смугу Гази
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
​Жителів столиці Угорщини попередили про "найбільшу повінь десятиліття"
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Моя війна: рятівні кола й дорогі уроки
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Туск: у Польщі оголосять про стан стихійного лиха через повені
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
«Ніхто не хоче працювати у прифронтовій лікарні»: історія хірурга з Охтирки, який оперував навіть під час авіаударів по місту
Чому план Трампа неможливо реалізувати
Чому план Трампа неможливо реалізувати
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
Ворог завдав ударів по багатоповерхівці у Харкові: загинула людина, є понад 40 поранених (оновлення)
ГоловнаПолітика

Bihus: нардепи купують нову нерухомість за десятки мільйонів гривень і записують її на родичів

Маєтки виявили, зокрема, у Артура Герасимова, Ігоря Палиці, Сергія Алєксєєва, Павла Павліша.

Bihus: нардепи купують нову нерухомість за десятки мільйонів гривень і записують її на родичів
Артур Герасимов
Фото: Макс Левин

Українські нардепи продовжують купувати елітну нерухомість і записують її на своїх родичів, повідомляє Bihus.Info.

Наприклад, у липні 2022 року новий маєток і приблизно 0,3 га землі в Плютах під Києвом оформила на себе дружина нардепа від “Європейської солідарності” Артура Герасимова. Раніше котедж, збудований посеред острова, де будівництво де-факто заборонене і через це прокуратура мала звертатися до суду, був оформлений на тещу Герасимова - Тетяну Матвєєву.

При цьому у декларації нардепа зазначено, що вартість землі і будинку становить менш ніж 3 млн грн. за оцінками розслідувачів, схожа земля в Плютах коштує на ринку 12-14 тисяч доларів, подібні за площею будинки - від 500 тисяч доларів.

Поруч з Герасимовими землю і нерухомість має родина народного депутата Ігоря Палиці. У 2020-2021 оформили на себе ділянки батько і колишня дружина нардепа, а нині у власності і оренді Оксани Палиці - понад гектар землі, у Петра Палиці – 0,3 га. Син нардепа Захар Палиця з кінця 2023-го має не лише землю, а й великий маєток із тенісним кортом і власним пляжем. 

Орієнтовна вартість землі Палиць тут може сягати 75 мільйонів гривень. При цьому у деклараціях нардепа вказані лише оренда двох офісів і квартира в Луцьку.

У 2023 році нерухомості побільшало у родини депутата від “Євросолідарності” Сергія Алєксєєва. На його 82-річну матір записали маєток площею в понад 1 000 квадратних метрів та 75 соток землі в одному з найдорожчих місць Козина. Незадовго до цього матір Алєксєєва стала ФОП-ом і будинок їй обійшовся дешевше. При цьому частину маєтку (літню кухню) відповідно до документів орендував раніше нардеп. Орендодавцем при цьому був його партнерів по юридичній фірмі Сергій Боярчуков. Ймовірно, саме він був власником маєтку перед тим, як його купила мати Алєксєєва.

Після війни новий будинок у котеджному містечку “Нова Ходосівка” придбала родина нардепа від “Слуги народу” Павла Павліша. На той час схожі будинки коштували орієнтовно 8 мільйонів гривень, але в декларації депутата вартість не вказана. Коли Павліш у 2023-му спробував стати суддею конституційного Суду, його запитували про дім у Ходосівці. Павліш розповідав, що не знає ціну, бо землю купував батько і нібито самостійно зводив будинок. 

Відповідно до інформації на профільних сайтах, на яких продають нерухомість, у "Новій Ходосівці" не можна придбати саму земельну ділянку - лише разом з котеджем. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies