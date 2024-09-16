Українські нардепи продовжують купувати елітну нерухомість і записують її на своїх родичів, повідомляє Bihus.Info.

Наприклад, у липні 2022 року новий маєток і приблизно 0,3 га землі в Плютах під Києвом оформила на себе дружина нардепа від “Європейської солідарності” Артура Герасимова. Раніше котедж, збудований посеред острова, де будівництво де-факто заборонене і через це прокуратура мала звертатися до суду, був оформлений на тещу Герасимова - Тетяну Матвєєву.

При цьому у декларації нардепа зазначено, що вартість землі і будинку становить менш ніж 3 млн грн. за оцінками розслідувачів, схожа земля в Плютах коштує на ринку 12-14 тисяч доларів, подібні за площею будинки - від 500 тисяч доларів.

Поруч з Герасимовими землю і нерухомість має родина народного депутата Ігоря Палиці. У 2020-2021 оформили на себе ділянки батько і колишня дружина нардепа, а нині у власності і оренді Оксани Палиці - понад гектар землі, у Петра Палиці – 0,3 га. Син нардепа Захар Палиця з кінця 2023-го має не лише землю, а й великий маєток із тенісним кортом і власним пляжем.

Орієнтовна вартість землі Палиць тут може сягати 75 мільйонів гривень. При цьому у деклараціях нардепа вказані лише оренда двох офісів і квартира в Луцьку.

У 2023 році нерухомості побільшало у родини депутата від “Євросолідарності” Сергія Алєксєєва. На його 82-річну матір записали маєток площею в понад 1 000 квадратних метрів та 75 соток землі в одному з найдорожчих місць Козина. Незадовго до цього матір Алєксєєва стала ФОП-ом і будинок їй обійшовся дешевше. При цьому частину маєтку (літню кухню) відповідно до документів орендував раніше нардеп. Орендодавцем при цьому був його партнерів по юридичній фірмі Сергій Боярчуков. Ймовірно, саме він був власником маєтку перед тим, як його купила мати Алєксєєва.

Після війни новий будинок у котеджному містечку “Нова Ходосівка” придбала родина нардепа від “Слуги народу” Павла Павліша. На той час схожі будинки коштували орієнтовно 8 мільйонів гривень, але в декларації депутата вартість не вказана. Коли Павліш у 2023-му спробував стати суддею конституційного Суду, його запитували про дім у Ходосівці. Павліш розповідав, що не знає ціну, бо землю купував батько і нібито самостійно зводив будинок.

Відповідно до інформації на профільних сайтах, на яких продають нерухомість, у "Новій Ходосівці" не можна придбати саму земельну ділянку - лише разом з котеджем.