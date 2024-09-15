У Зеленського спростували інформацію "Bild" про План перемоги, який нібито передбачає заморозку війни

"Для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки".

В Офісі президента спростували повідомлення німецької газети "Bild" про те, що президентський "План перемоги" нібито передбачає заморозку війни.

Про це заявив радник президента з комунікації Дмитро Литвин.

Він зазначив, що видання поширило недостовірну інформацію, а Україна виступає проти будь-якого заморожування війни.

"Більд поширив фейк. Плану перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогоднішній день залучені президентом до підготовки Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив", - сказав Литвин.

"Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує!... Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях влади України про це говорять. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки", - наголосив радник президента.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на "Bild" повідомила, що нібито план перемоги Зеленського передбачатиме удари по території РФ і "заморозку" війни.

Що відомо про План перемоги Зеленського