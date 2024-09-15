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У Зеленського спростували інформацію "Bild" про План перемоги, який нібито передбачає заморозку війни

"Для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки".

У Зеленського спростували інформацію "Bild" про План перемоги, який нібито передбачає заморозку війни
Фото: facebook.com/victoria.strakhova

В Офісі президента спростували повідомлення німецької газети "Bild" про те, що президентський "План перемоги" нібито передбачає заморозку війни.

Про це заявив радник президента з комунікації Дмитро Литвин.

Він зазначив, що видання поширило недостовірну інформацію, а Україна виступає проти будь-якого заморожування війни.

"Більд поширив фейк. Плану перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогоднішній день залучені президентом до підготовки Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив", - сказав Литвин.

"Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує!... Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях влади України про це говорять. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки", - наголосив радник президента.

Раніше низка ЗМІ з посиланням на "Bild" повідомила, що нібито план перемоги Зеленського передбачатиме удари по території РФ і "заморозку" війни.

Що відомо про План перемоги Зеленського

  • Уперше про наявність плану перемоги Зеленський розповів у серпні. Одним з пунктів плану є Курська операція. Ці пропозиції залежать від того, чи нададуть США та інші союзники необхідну для їх реалізації підтримку. Комунікація щодо цього плану вже почалася. 
  • Зеленський цього місяця планує відвідати США і представити План перемоги президенту Джо Байдену, а також кандидатам на цю посаду Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
  • Український президент вважає, що план "матиме психологічний і політичний ефект та спонукатиме Путіна задуматися про мир". 
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