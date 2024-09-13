Міністр закордонних справ Литви приїхав до України

“Я повернувся до Києва, бо для цього й потрібні друзі”.

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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс приїхав сьогодні до України.

Про це Ландсбергіс написав на соціальній платформі Х.

“Я повернувся до Києва, бо для цього й потрібні друзі”, ‒ написав дипломат.

I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 13, 2024