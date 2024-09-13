Міністр закордонних справ Литви приїхав до України

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс приїхав сьогодні до України.
Про це Ландсбергіс написав на соціальній платформі Х.
“Я повернувся до Києва, бо для цього й потрібні друзі”, ‒ написав дипломат.
I am back in Kyiv because that's what friends are for. pic.twitter.com/MnT3iX5o4c— Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) September 13, 2024
- Вчора стало відомо, що Литва відправила в Україну партію військової допомоги, зокрема у сфері розмінування.
- Загалом з початку війни Вільнюс надав Україні військову підтримку на понад 679 млн євро, водночас загальна підтримка країни перевищила мільярд євро.
- 11 вересня до Києва приїхали президент Литви Гітанас Науседа та прем'єрка Латвії Евіка Сіліна.