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Міністр закордонних справ Литви приїхав до України

“Я повернувся до Києва, бо для цього й потрібні друзі”.

Міністр закордонних справ Литви приїхав до України
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс приїхав сьогодні до України.

Про це Ландсбергіс написав на соціальній платформі Х.

“Я повернувся до Києва, бо для цього й потрібні друзі”, ‒ написав дипломат.

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