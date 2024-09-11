Сибіга вперше провів розмову із генсеком НАТО

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга уперше після призначення на посаду провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

За словами глави українського МЗС, він обговорив із очільником Альянсу збільшення та стабілізацію військової допомоги Україні, збільшення оборонного виробництва.

Що однією темою розмови були інвестиції в українське озброєння.

"Я також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО", – зазначив Сибіга.

Pleased to speak with Ukraine’s good friend @JensStoltenberg. We got right to work: increased and sustained military aid to Ukraine, increased defense production, and investments in Ukrainian weapons. I also reaffirmed that Ukraine continues on its course toward NATO membership. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) September 11, 2024

Наприкінці серпня Столтенберг заявив, що країни-члени НАТО будуть посилювати допомогу Україні.