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Сибіга вперше провів розмову із генсеком НАТО

Політики обговорили збільшення військової допомоги Україні.

Сибіга вперше провів розмову із генсеком НАТО
Єнс Столтенберг
Фото: ОПУ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга уперше після призначення на посаду провів розмову з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Про це Сибіга повідомив у соцмережі Х.

За словами глави українського МЗС, він обговорив із очільником Альянсу збільшення та стабілізацію військової допомоги Україні, збільшення оборонного виробництва. 

Що однією темою розмови були інвестиції в українське озброєння. 

"Я також підтвердив, що Україна продовжує свій курс на членство в НАТО", – зазначив Сибіга. 

Наприкінці серпня Столтенберг заявив, що країни-члени НАТО будуть посилювати допомогу Україні.

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