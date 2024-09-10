Посли G7 закликали якомога швидше переобрати експертів до наглядової ради "Укренерго"

Посли вважають, що це критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

Посли країн G7 наголосили на важливості швидкого переобрання незалежних членів наглядової ради "Укренерго" після звільнення голови правління і відставки двох членів Наглядової ради.

Про це йдеться у повідомленні G7 у соцмережі X.

"Посли G7 підкреслюють важливість швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку – ред.) для визначення компетентних і професійних незалежних експертів до наглядової ради", – йдеться у повідомленні.

Також додали, що це "критично важливо" для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

1/2 У зв'язку зі звільненням голови правління @NPCUkrenergo і відставкою двох членів Наглядової ради, Посли G7 підкреслюють важливість швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР для визначення компетентних і професійних незалежних експертів до Наглядової ради. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) September 9, 2024

Що відбувається в "Укренерго"