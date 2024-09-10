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Посли G7 закликали якомога швидше переобрати експертів до наглядової ради "Укренерго"

Посли вважають, що це критично важливо для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

Посли G7 закликали якомога швидше переобрати експертів до наглядової ради "Укренерго"
Укренерго
Фото: Макс Требухов

Посли країн G7 наголосили на важливості швидкого переобрання незалежних членів наглядової ради "Укренерго" після звільнення  голови правління і відставки двох членів Наглядової ради.

Про це йдеться у повідомленні G7 у соцмережі X.

"Посли G7 підкреслюють важливість швидкої організації процедури за стандартами ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку – ред.) для визначення компетентних і професійних незалежних експертів до наглядової ради", – йдеться у повідомленні.

Також додали, що це "критично важливо" для енергетичної безпеки України та довіри міжнародних партнерів.

Що відбувається в "Укренерго"

  • На початку вересня Володимира Кудрицького звільнили із поста голови "Укренерго". За це проголосували більшість членів наглядової ради.
  • Наступого дня голова наглядової ради НЕК "Укренерго" Даніель Доббені та член ради Педер Андреасен подали письмові повідомлення про дострокове припинення повноважень. Вони зробили це, бо вважають рішення про дострокове звільнення керівника "Укренерго" політично вмотивованим.
  • Відставка голови оператора української енергосистеми, за даними джерел, обговорювалася ще на Ставці Верховного головнокомандувача 30 серпня. Кудрицького звинувачують у тому, що об'єкти "Укренерго" не були достатньо захищені від ворожих атак, через що останній масований обстріл призвів до чергового загострення дефіциту електроенергії.
  • Згодом Кудрицький прокоментував своє звільнення з Укренерго. За його словами, рішення НР щодо звільнення не має жодного стосунку до питання захищеності  підстанцій Укренерго. 
  • Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і міністр енергетики Герман Галущенко отримали листа від європейських партнерів через інформацію про звільнення Кудрицького.
  • Серед підписантів були посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, регіональні керівники Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Арвід Тюркнер і Міжнародної фінансової корпорації (IFC) Інес Роша та бізнес-омбудсмен Роман Ващук.
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