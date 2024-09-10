До Києві прибула делегація НАТО. З Міноборони говорили про пришвидшення допомоги Україні

Як пропозицію обговорили використання українських постачальників та виробників для пришвидшення постачання майна.

У Києві відбулася зустріч представників Міноборони із делегацією НАТО - помічником генерального секретаря Альянсу з питань операцій Томаса Гоффуса та нового керівника представництва НАТО в Україні Патріка Тернера.

Як ідеться на сайті Міноборони, головними темами обговорення стали потреба прогресу взаємосумісності з НАТО та пришвидшення обіцяної допомоги від союзників. Як пропозицію обговорили використання українських постачальників та виробників для пришвидшення постачання майна та підтримки економіки нашої держави.

"Обіцяне на вересень – має бути в Україні у вересні. Дотримання графіків важливе на полі бою", – сказав на зустрічі заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Олександр Балануца.

Також ішлося про реалізацію низки спільних проєктів з НАТО – ініціатива Альянсу з підтримки України з питань безпеки та підготовки NSATU, Спільний центр з аналізу, підготовки та освіти (JATEC) та реалізація проєктів агенції НАТО з підтримки та постачання NSPA.

Станіслав Гайдер зауважив, що "швидкість реалізації проєктів NSPA, якщо мова йде не про пальне і турнікети, залишається на вкрай низькому рівні".