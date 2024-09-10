Ми дочекалися виходу нового iPhone 16 Plus . У ньому на нас чекає безліч цікавих функцій і вдосконалень, які обіцяють зробити досвід використання пристрою по-справжньому захоплюючим. Огляд Айфон 16 Плюс допоможе зрозуміти — чи дійсно він вартий вашої уваги!

Що нового в iPhone 16 Plus?

Остання версія Айфона 16 Плюс привносить лише незначні візуальні зміни, зберігаючи той самий 6,7-дюймовий екран і звичні алюмінієві рамки, що і його попередник, п'ятнадцятий Айфон. Однак, на внутрішньому фронті спостерігаються значні оновлення:

Остання версія Айфона 16 Плюс оснащена процесором A18, який суттєво підвищує продуктивність пристрою.

Нас чекає ефективна робота з новими функціями, такими як Apple Intelligence. Це нововведення привносить в «непрофесійні» моделі лінійки айфонів 16 Плюс поліпшені можливості штучного інтелекту.

Процесор A18, побудований на передовій архітектурі, перетворює новинку на потужний інструмент. Це означає, що будь-які завдання, чи то запуск додатків, чи то виконання складних обчислень, виконуються швидше та без затримок.

Розумні функції пристрою стають ще більш просунутими: остання модель Айфон 16 Plus краще розуміє команди, пропонує персоналізовані рекомендації і навіть передбачає ваші майбутні потреби.

Багато функцій AI не вимагатимуть доступу до інтернету.

При цьому новий чип допомагає продовжити час роботи від акумулятора, забезпечуючи кращу енергоефективність на 30%. A18 підтримує новітні технології, такі як 5G і доповнена реальність, що робить комплектацію iPhone 16 Plus готовою до майбутніх технологічних трендів.

Зовнішній вигляд нового Айфон 16 Плюс

Дизайн iPhone 16 Plus, хоч і не здивував перетвореннями, вартий уваги. Тепер у цьому пристрої з'явилася сенсорна кнопка-слайдер для керування режимами зйомки. Ця новинка дає змогу користувачам, рухаючи пальцем, перемикати режими камери, надаючи телефону початкового рівня додаткові можливості, характерні для більш просунутих моделей.

Також варто відзначити вертикально розташовані задні камери, які тепер підтримують зйомку 3D-відео. Ці просторові кліпи будуть сумісні з гарнітурою Vision Pro від Apple, відкриваючи нові горизонти для візуального сприйняття і занурення в улюблені моменти.

Що стосується кольору Айфон 16 Плюс, то Apple оновила палітру: жовтий колір був замінений на білий, а також додано нові відтінки ультрамарина, зеленого, рожевого і блакитного, щоб запропонувати свіжі та сучасні варіанти для користувачів.

Кольори Айфон 16 Плюс

Що пропонують камери Айфон 16 Плюс

Основна камера тепер пропонує ще більшу чіткість і деталізованість знімків і отримувати дворазово-наближені фото без втрати якості. Фронтальна камера також була покращена, забезпечуючи більш якісні автопортрети та макро зйомку при недостатньому освітленні. Варто відзначити такі характеристики iPhone 16 Plus:

Камера з 48 мегапікселями, представлена в iPhone 15, збереглася в новому пристрої, забезпечуючи чудову якість фотографій навіть у складних умовах.

Надширококутна камера з роздільною здатністю 48 мегапікселів розширює кут огляду для захоплення широких пейзажів і групових знімків.

Фронтальна камера на 12 мегапікселів продовжує радувати чіткими селфі та якісними відеодзвінками.

Запис просторового відео, сумісний з гарнітурою Apple Vision Pro, — це справді унікальна функція, що виділяє iPhone 16 Plus на тлі інших смартфонів. Ця можливість дозволить вам створювати об'ємні відеоролики, які можна буде переглядати за допомогою віртуальної реальності. Вертикальне розміщення лінз спеціально адаптовано для цієї функції.

Камери Айфон 16 Плюс

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Зверніть увагу, що вартість iPhone 16 Plus, оснащеного базовою пам'яттю об'ємом 128 ГБ, починатиметься від 899 доларів США.