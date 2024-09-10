Родини безвісти зниклих та незаконно ув’язнених українців можуть отримати соціальну підтримку, зокрема соціальні послуги. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.
За даними Міністерства внутрішніх справ України, на сьогодні у нашій державі 55 829 тисяч людей зникли безвісти, 46 285 тисяч - розшукуються, щодо близько 7 тисяч інформація встановлена та задокументовано 1767 фактів зникнення дітей.
Своєю чергою Міністерство соціальної політики пропонує 12 першочергових соціальних послуг та програм підтримки для родин, які очікують рідну людину з полону або ж чиї рідні вважаються зниклими безвісти.
Всі ці послуги призначені для того, щоб допомогти людині, звільненій з полону, членам її родини та членам родин військовополонених отримати професійну соціальну підтримку. Для кожної звільненої з полону людини та її родини визначається фахівець - кейс-менеджер, який допомагає в організації соціальних послуг та інших допомог.
“Для того, щоб дійсно бути поміччю українським родинам у таких обставинах, Міністерство соціальної політики працює над програмами допомоги та підтримки - це може бути і психологічна підтримка в наших центрах соціальної служби або у центрах життєстійкості чи санаторно-курортне лікування. Закликаємо скористатися цими програмами”, - сказала заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва.
Соціальні послуги та допомоги доступні і можуть бути активовані на будь-якому етапі: членами родини під час очікування, а також людиною після звільнення, під час реабілітації та за місцем проживання.
Членам родин таких громадян послуги надаються під час перебування їхніх рідних у полоні та після звільнення їхніх рідних.
Міністерство соціальної політики розробило ліфлет, де зібрана вся інформація про послуги та допомоги родинам полонених, незаконно ув’язнених та безвісти зниклих.