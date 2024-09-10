Всі ці послуги призначені для того, щоб допомогти людині, звільненій з полону, членам її родини та членам родин військовополонених отримати професійну соціальну підтримку.

Родини безвісти зниклих та незаконно ув’язнених українців можуть отримати соціальну підтримку, зокрема соціальні послуги. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

За даними Міністерства внутрішніх справ України, на сьогодні у нашій державі 55 829 тисяч людей зникли безвісти, 46 285 тисяч - розшукуються, щодо близько 7 тисяч інформація встановлена та задокументовано 1767 фактів зникнення дітей.

Своєю чергою Міністерство соціальної політики пропонує 12 першочергових соціальних послуг та програм підтримки для родин, які очікують рідну людину з полону або ж чиї рідні вважаються зниклими безвісти.

Всі ці послуги призначені для того, щоб допомогти людині, звільненій з полону, членам її родини та членам родин військовополонених отримати професійну соціальну підтримку. Для кожної звільненої з полону людини та її родини визначається фахівець - кейс-менеджер, який допомагає в організації соціальних послуг та інших допомог.

“Для того, щоб дійсно бути поміччю українським родинам у таких обставинах, Міністерство соціальної політики працює над програмами допомоги та підтримки - це може бути і психологічна підтримка в наших центрах соціальної служби або у центрах життєстійкості чи санаторно-курортне лікування. Закликаємо скористатися цими програмами”, - сказала заступниця міністра соціальної політики Уляна Токарєва.

Соціальні послуги та допомоги доступні і можуть бути активовані на будь-якому етапі: членами родини під час очікування, а також людиною після звільнення, під час реабілітації та за місцем проживання.

Членам родин таких громадян послуги надаються під час перебування їхніх рідних у полоні та після звільнення їхніх рідних.

Міністерство соціальної політики розробило ліфлет, де зібрана вся інформація про послуги та допомоги родинам полонених, незаконно ув’язнених та безвісти зниклих.