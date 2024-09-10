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Генштаб ЗСУ: росіяни штурмують українську оборону у районі Вовчанська на Харківщині

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Українська, Антонівки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. 

Генштаб ЗСУ: росіяни штурмують українську оборону у районі Вовчанська на Харківщині
Українська армія

Станом на 16.00 10 вересня на фронті зафіксували вже 76 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, попри значні втрати росіяни продовжують спроби прорвати оборону українських військ. Сьогодні найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках.  

Не припиняються атаки артилерії та авіації ворога по прикордонню Сумської і Чернігівської областей. Постраждали райони населених пунктів Миколаївка, Малушине, Галаганівка, Попівка, Товстодубове та Олександрівка. Крім цього, ворог завдав ударів КАБами по районах населених пунктів Грем’яч, Пустогород, Глухів, Річки, Павлівка та Миколаївка, загалом скинувши 20 авіаційних бомб.

Агресор не забуває завдавати ударів і по своїй території. За наявною інформацією, за 10 вересня росіяни здійснили вісім авіаційних ударів по території Курської області, задіявши десять авіабомб. 

На Харківському російські окупанти здійснили штурм оборонних рубежів українського війська в районі Вовчанська. Точиться бій. 

На Куп’янському противник п’ять разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районах Синьківки та Лозової. 

На Лиманському загарбницька армія здійснила 16 атак на позиції українців поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Невського, Макіївки, Новосадового та Торського. Одинадцять боєзіткнень завершилось, ще п’ять тривають. 

На Сіверському поблизу населених пунктів Верхньокам’янське, Григорівка та Спірне  оборонці української землі відбили  дев’ять атак окупаційної армії.

На Краматорському загарбники здійснили три штурмові дії в напрямку позицій нашого війська поблизу Іванівського та Калинівки. На даний час точиться одне боєзіткнення. 

На Торецькому кількість ворожих атак зросла до п’яти. Ворог зосередив свої зусилля в районі Дачного, Торецька та Неліпівки, де Силами оборони відбито дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванням піддаються райони Торецька та Іванопілля.

З початку доби на Покровському напрямку противник, за підтримки авіації, вже здійснив 14 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Свиридонівки, Гродівки, Іванівки, Новогродівки, Михайлівки та Маринівки. Сили оборони стримують натиск та на даний час відбили 11 атак противника, три атаки тривають. 

Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки, Українська, Антонівки та Костянтинівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день зафіксовані 14 атак окупаційної армії, три з них ще тривають.

На Времівському противник активних наступальних дій поки не проводив. Здійснює обстріли позицій, населених пунктів та завдає авіаційних ударів.

На Оріхівському окупанти провели одну невдалу спробу атакувати наші підрозділи поблизу Малих Щербаків. 

На Придніпровському противник п’ять раз безуспішно намагався вибити українських воїнів із займаних позицій.

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