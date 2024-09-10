Вищий суд ЄС постановив, що Apple має сплатити 13 мільярдів євро податкового боргу

Ірландія свого часу уклала з компанією вигідну для техгіганта угоду, за якою ставка податку становила менше 1%.

Вищий суд ЄС постановив, що компанія Apple повинна сплатити 13 мільярдів євро податкової заборгованості, скасувавши попереднє рішення на користь групи Big Tech, пише Financial Times.

Рішення стосується справи 2016 року, коли голова ЄС з питань конкуренції Маргрете Вестагер заявила, що Ірландія уклала з компанією вигідну, але незаконну угоду, за якою ставка податку становила менше 1%.

Сьогодні Європейський суд заявив, що його рішення “підтверджує рішення Європейської комісії від 2016 року: Ірландія надала Apple незаконну допомогу, яку Ірландія має отримати назад”.

У 2020 році суд нижчої інстанції скасував постанову комісії. Рішення Європейського суду про скасування цього рішення стало несподівано вирішальним.

Виконавчий директор Apple Тім Кук раніше називав позицію комісії як “повним політичним лайном”. У компанії заявили, що ЄС “намагається заднім числом змінити правила та ігнорувати, що, як того вимагає міжнародне податкове законодавство, наші доходи вже обкладалися податками в США”.