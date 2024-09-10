Росія для впливу на Африку створила медіаорганізацію African Initiative. Вона може бути пов'язана зі спецслужбами

Компанія виникла після смерті Пригожина та працевлаштувала пов'язаних зі структурами "групи Вагнера" осіб.

Малієць з російським прапором під час протесту проти присутності в країні ООН і під час святкування Дня незалежності в Бамако, М

Москва поширює вплив на країни Африки завдяки медіакомпанії African Initiative – новій організації, що називає себе "інформаційним мостом між Росією та Африкою". Росія використовує медійні та культурні ініціативи, аби привабити африканських журналістів, інфлюенсерів та студентів, поширюючи оманливу інформацію, йдеться у матеріалі BBC.

Ця організація успадкувала структуру колишньої "групи Вагнера" і, схоже, пов'язана з російськими спецслужбами. Вона була створена у вересні 2023 – через місяць після смерті ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина. "Африканська ініціатива" прийняла колишніх співробітників його розформованих структур.

"Зусилля особливо зосереджені на трьох країнах, керованих армією – Малі, Нігері та Буркіна-Фасо", – повідомили журналісти.

"Африканська ініціатива" підтримує новинний вебсайт із матеріалами російською, англійською, французькою та арабською мовами, а також відеоканал і п'ять каналів у Telegram, один із яких має майже 60 000 підписників. Деякі з каналів Telegram були "перероблені" зі старих, що були створені групами, пов'язаними з "вагнерівцями". Вони першими почали просувати воєнізоване угруповання Міноборони Росії "Африканський корпус", яке фактично замінило військове крило "Вагнера" в Західній Африці.

Росія допомагає хунтам в декількох африканських країнах утримувати диктаторську владу. В обмін на це вона отримує доступ до ресурсів. Україна прагне завоювати підтримку країн так званого Глобального Півдня, куди належить і Африка, але в деяких випадках багаторічний вплив росіян там сильніший.