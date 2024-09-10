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Росія для впливу на Африку створила медіаорганізацію African Initiative. Вона може бути пов'язана зі спецслужбами

Компанія виникла після смерті Пригожина та працевлаштувала пов'язаних зі структурами "групи Вагнера" осіб. 

Росія для впливу на Африку створила медіаорганізацію African Initiative. Вона може бути пов'язана зі спецслужбами
Малієць з російським прапором під час протесту проти присутності в країні ООН і під час святкування Дня незалежності в Бамако, М
Фото: EPA/UPG

Москва поширює вплив на країни Африки завдяки медіакомпанії African Initiative – новій організації, що називає себе "інформаційним мостом між Росією та Африкою". Росія використовує медійні та культурні ініціативи, аби привабити африканських журналістів, інфлюенсерів та студентів, поширюючи оманливу інформацію, йдеться у матеріалі BBC.

Ця організація успадкувала структуру колишньої "групи Вагнера" і, схоже, пов'язана з російськими спецслужбами. Вона була створена у вересні 2023 – через місяць після смерті ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина. "Африканська ініціатива" прийняла колишніх співробітників його розформованих структур.

"Зусилля особливо зосереджені на трьох країнах, керованих армією – Малі, Нігері та Буркіна-Фасо", – повідомили журналісти. 

"Африканська ініціатива" підтримує новинний вебсайт із матеріалами російською, англійською, французькою та арабською мовами, а також відеоканал і п'ять каналів у Telegram, один із яких має майже 60 000 підписників. Деякі з каналів Telegram були "перероблені" зі старих, що були створені групами, пов'язаними з "вагнерівцями". Вони першими почали просувати воєнізоване угруповання Міноборони Росії "Африканський корпус", яке фактично замінило військове крило "Вагнера" в Західній Африці.

  • Росія допомагає хунтам в декількох африканських країнах утримувати диктаторську владу. В обмін на це вона отримує доступ до ресурсів. Україна прагне завоювати підтримку країн так званого Глобального Півдня, куди належить і Африка, але в деяких випадках багаторічний вплив росіян там сильніший.
  • Більше на тему Африки і Росії – у матеріалі "Криза між Україною та Малі: до чого тут РФ, туареги, золото й африканське турне Кулеби".
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