Британія запровадила нові санкції проти Ірану і Росії. Погрожує обмежувальними заходами і Німеччина

Великобританія запровадила нові санкції проти Ірану і Росії через постачання балістичних ракет Москві.

Як ідеться на сайті британського уряду, сім позицій стосуються Ірану, три - Росії. Крім того, ввели обмежувальні заходи щодо п'яти російських суден. Також Лондон скасує двосторонні угоди про повітряне сполучення з Тегераном, що обмежить можливості Iran Air здійснювати рейси до Великобританії.

Нові санкції Британії торкнулися посадовця Міноборони, який пов'язаний з експортом оборонної продукції Ірану своїм партнерам, очільника командування Аерокосмічних сил Ірану, який займається випробуванням ракет-носіїв, що сприяло розвитку іранського арсеналу балістичних ракет великої дальності, заступник командувача КВІР, який займається розробкою та експлуатацією іранського арсеналу балістичних ракет. Також у переліку є вільна промислова зона Ензелі.

Щодо російських юридичних і фізосіб, то під санкції потрапили 924-й Державний центр безпілотної авіації, Повітряно-космічні сили Росії, командування військово-транспортної авіації.

Водночас Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що працюватиме над включенням до санкційних списків важливих організацій та осіб, причетних до іранської програми з балістичних ракет та постачання балістичних ракет та іншої зброї до Росії.