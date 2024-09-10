Британія запровадила нові санкції проти Ірану і Росії. Погрожує обмежувальними заходами і Німеччина

Великобританія запровадила нові санкції проти Ірану і Росії через постачання балістичних ракет Москві.
Як ідеться на сайті британського уряду, сім позицій стосуються Ірану, три - Росії. Крім того, ввели обмежувальні заходи щодо п'яти російських суден. Також Лондон скасує двосторонні угоди про повітряне сполучення з Тегераном, що обмежить можливості Iran Air здійснювати рейси до Великобританії.
Нові санкції Британії торкнулися посадовця Міноборони, який пов'язаний з експортом оборонної продукції Ірану своїм партнерам, очільника командування Аерокосмічних сил Ірану, який займається випробуванням ракет-носіїв, що сприяло розвитку іранського арсеналу балістичних ракет великої дальності, заступник командувача КВІР, який займається розробкою та експлуатацією іранського арсеналу балістичних ракет. Також у переліку є вільна промислова зона Ензелі.
Щодо російських юридичних і фізосіб, то під санкції потрапили 924-й Державний центр безпілотної авіації, Повітряно-космічні сили Росії, командування військово-транспортної авіації.
Водночас Міністерство закордонних справ Німеччини заявило, що працюватиме над включенням до санкційних списків важливих організацій та осіб, причетних до іранської програми з балістичних ракет та постачання балістичних ракет та іншої зброї до Росії.
- Під час свого візиту до Великої Британії держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети Fath-360 близького радіусу дії з дальністю 120 км і, ймовірно, за кілька тижнів використає їх проти України.
- Франція, Німеччина і Британія виступили із заявою щодо такого кроку Тегерана. Вони засудили дії Ірану та пригрозили санкціями.