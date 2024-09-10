​Годжес: США не повинні обмежувати Україну в ударах по російських аеродромах

Сполучені Штати матимуть більше переконання зняти обмеження на удари по території Росії після того як українська влада представить Вашингтону свої плани.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес.

Він каже, що нинішні обмеження на здатність України використовувати, зокрема 300-кілометрові ATACMS, для ударів по російських військових об’єктах є свідченням того, що США наразі не мають бачення того, що такі удари могли б змінити.

"Перш за все, я вважаю, що це жахлива політика Сполучених Штатів – накладати обмеження на здатність України використовувати зброю, яку ми вже надали Україні, наприклад, 300-кілометрові ATACMS. Я думаю, що ця політика є результатом того, що адміністрація ще не готова взяти на себе зобовʼязання допомогти Україні перемогти. Ми не маємо чітко окресленого бачення результату з точки зору США. І через це ми й надалі вдаємося до поганої політики. Я сподіваюся, що це зміниться. Безумовно, Україна має право захищати себе. І тому удари по аеродромах, з яких здійснюються російські атаки, чи то ракети, чи то безпілотники, чи то літаки, що скидають керовані бомби, є законними цілями. І ми не повинні обмежувати Україну в ударах по цих цілях", – зауважив Годжес.

На думку військового, нова адміністрація Білого дому буде більш рішучою у питаннях підтримки України. Він додав, що якщо у Білий дім після виборів у листопаді прийде Камала Гарріс, то вона продовжить підтримку, таку ж як зараз надає адміністрація Джо Байдена. Втім, у разі, якщо крісло у Білому дому займе Дональд Трамп, каже Годжес, то давати прогнози важко.