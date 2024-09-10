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​Годжес: США не повинні обмежувати Україну в ударах по російських аеродромах

Екскомандувач армії США наголосив, що Україна має право захищати себе.

​Годжес: США не повинні обмежувати Україну в ударах по російських аеродромах
Бен Годжес
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати матимуть більше переконання зняти обмеження на удари по території Росії після того як українська влада представить Вашингтону свої плани.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" заявив екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес.

Він каже, що нинішні обмеження на здатність України використовувати, зокрема 300-кілометрові ATACMS, для ударів по російських військових об’єктах є свідченням того, що США наразі не мають бачення того, що такі удари могли б змінити.

"Перш за все, я вважаю, що це жахлива політика Сполучених Штатів – накладати обмеження на здатність України використовувати зброю, яку ми вже надали Україні, наприклад, 300-кілометрові ATACMS. Я думаю, що ця політика є результатом того, що адміністрація ще не готова взяти на себе зобовʼязання допомогти Україні перемогти. Ми не маємо чітко окресленого бачення результату з точки зору США. І через це ми й надалі вдаємося до поганої політики. Я сподіваюся, що це зміниться. Безумовно, Україна має право захищати себе. І тому удари по аеродромах, з яких здійснюються російські атаки, чи то ракети, чи то безпілотники, чи то літаки, що скидають керовані бомби, є законними цілями. І ми не повинні обмежувати Україну в ударах по цих цілях", – зауважив Годжес.

На думку військового, нова адміністрація Білого дому буде більш рішучою у питаннях підтримки України. Він додав, що якщо у Білий дім після виборів у листопаді прийде Камала Гарріс, то вона продовжить підтримку, таку ж як зараз надає адміністрація Джо Байдена. Втім, у разі, якщо крісло у Білому дому займе Дональд Трамп, каже Годжес, то давати прогнози важко.

  • 6 вересня Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ніяка конкретна зброя не буде вирішальною для України, щоб перемогти Росію, і що використання американської зброї для дальніх ударів по Росії не змінить хід війни на користь України. Він також зазначив, що сама Україна має значні можливості для ураження далеких цілей.
  • Остін зробив такі коментарі після того, як президент України Володимир Зеленський особисто звернувся до групи "Рамштайн" із проханням збільшити підтримку західним озброєнням і закликав союзників дозволити Україні використовувати надану ними зброю для ударів глибше всередині Росії.
  • Раніше американське видання Politico повідомило, що представники української влади у Вашингтоні готуються представити посадовцям національної безпеки США список далекобійних цілей у Росії, які, на їхню думку, можуть вразити Сили оборони, якщо буде скасовано обмеження на використання зброї.
  • За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), в Росії є щонайменше 250 військових об’єктів у зоні дії наданих США ракет ATACMS. 
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