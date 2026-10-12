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Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі: Україні варто посилити удари по енергетичній інфраструктурі Росії

Генерал назвав заяви Трампа про енергетичне перемир'я "фантазіями, що не базуються на реальних фактах і не враховують інтересів сторін".

Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі: Україні варто посилити удари по енергетичній інфраструктурі Росії
Бен Годжес
Фото: EPA/UPG

Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес упевнений, що Україна повинна не лише продовжувати, а й нарощувати інтенсивність ударів по об'єктах російської нафтогазової інфраструктури, оскільки це має відчутний вплив на ворога.

Про це він сказав в коментарі Укрінформу в кулуарах Варшавського безпекового форуму.

Годжес також назвав помилковими спроби офіційного Вашингтона стримати Київ від далекобійних ударів вглиб РФ..

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"Україна повинна нарощувати інтенсивність ударів по об'єктах російської нафтогазової інфраструктури. Очевидно, що це має дуже значний ефект. Інакше ви б не чули всього цього тиску з боку Кремля на Білий дім із вимогою припинити це. Звичайно, це має величезний ефект", - підкреслив Годжес.

Він переконаний, що навіть якщо США утримуватимуться від підтримки такої тактики, то європейські партнери усвідомлюють критичну важливість успіху України. Годжес також сподівається, що країни Європи знайдуть способи підтримати українські зусилля у протистоянні агресору.

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Коментуючи заяви президента США Дональда Трампа щодо "енергетичного перемир'я" між Україною і Росією, Годжес назвав їх "фантазіями, що не базуються на реальних фактах і не враховують інтересів сторін".

"Це був класичний «трампівський» анонс чогось, що не базується на жодних фактах. І, звісно, це в будь-якому разі була б жахлива домовленість. Росія ніколи не дотримується жодних домовленостей, якщо її до цього не змусити. Президент Зеленський неодноразово пропонував припинення вогню, і Росія відмовлялася. Тож думаю, що факт створення президентом Сполучених Штатів «фантазійного» припинення вогню не повинно нікого ошукати, і ніхто не повинен бути ошуканим", - пояснив Годжес.

Генерал також розкритикував втручання Трампа у внутрішні справи України і прокоментував його заклики щодо зміни керівництва держави.

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"Це було цілком недоречно. Йому варто хвилюватися про вибори у США, які відбудуться через кілька тижнів", - зазначив Годжес.

Оцінюючи ситуацію на фронті, генерал констатував, що Україна змогла зупинити російські наземні наступальні операції. Проте ключовим викликом залишається протидія російському терору - повітряним атакам на цивільних громадян та критичну інфраструктуру. 

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