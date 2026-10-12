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У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок міста

Постраждав один рятувальник.

У Парижі згорів найстаріший критий продуктовий ринок міста
Ритнок “Анфан-Руж" у Парижі
Фото: tripadvisor.com

У Парижі пожежа знищила найстаріший критий продуктовий ринок французької столиці “Анфан-Руж” (Marché Couvert des Enfants Rouges), пише France24.

Ринок, який розташований у кварталі Маре, діє з 1615 року. Свою назву він отримав завдяки червоному вбранню сиріт, які до 1772 року мешкали в лікарні поблизу ринку.

Цього року видання “Food & Wine” поставило його на п’яте місце у світі серед місць з вуличною їжею – після закладів у Лондоні, Бангкоку, Ліоні та Мехіко.

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“Ринок було повністю знищено в ніч із неділі на понеділок”, – повідомив журналістам на місці події підполковник П’єр де Був’є.

“Від критого ринку нічого не залишилося”, – сказав він, додавши, що його металева конструкція всередині частково обвалилася.

За словами Де Був’є, під час пожежі легко постраждав рятувальник.

Мер центрального округу Парижа Аріель Вейль повідомив, що полум’я вдалося взяти під контроль і воно не пошириться далі.

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