Хусити знову атакували аеропорт в Ер-Ріяді. Загинула людина, є поранені

Підтримуване Іраному угруповання вдарило по летовищу наступного дня після найсмертоноснішого удару цього року.

Хусити вдруге за два дні атакували міжнародний аеропорт Ер-Ріяду, внаслідок чого загинула одна людина і ще 11 отримали поранення. Військовий речник країни повідомив, що хусити 11 жовтня поцілили в хол для пасажирів, пише BBC. Керівництво саудівської цивільної авіації заявило, що жертвою є мешканець Пакистану.

Угруповання атакувало аеропорт наступного дня після того, як вбило в аеропорту 13 людей і ще 308 поранило. Ще кілька ударів хусити провели раніше того ж тижня.

У неділю генерал-майор Туркі аль-Малікі, речник очолюваної Саудівською Аравією військової коаліції, повідомив, що протиповітряна оборона перехопила ракету поблизу аеропорту в Ер-Ріяді, але один зі снарядів влучив у пасажирський термінал №4.

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Хусити застерегли авіалінії і пасажирів від використання повітряного простору Саудівської Аравії. Угруповання стверджує, що вдарило по аеропорту крилатими і балістичними ракетами й дронами. Також воно атакувало нафтові заводи і аеропорт Даммам на сході Саудівської Аравії, повідомив їхній військовий речник, бригадний генерал Яах'я Сарі. Він назвав потенційними цілями усі саудівські аеропорти, окрім розташованих у священних містах Мекка і Медина.

Удар по Ер-Ріяду минулої суботи став найсмертоноснішим за час військового протистояння США та Ізраїлю проти Ірану. Коаліція закликала до відповіді, назвавши атаку воєнним злочином.

Між хуситами і силами, очолюваними Саудівською Аравією, перемир'я тривало з 2022 року і до липня 2026. Воно закінчилося на тлі війни між Корпусом вартових ісламської революції та американо-ізраїльськими силами. Конфлікт загострився після того, як хусити стрімко захопили стратегічно важливі ділянки узбережжя Червоного моря, що спровокувало саудівські удари. Пізніше проурядові сили Ємену заявили, що встановили контроль над цими районами.

Хусити станом на зараз контролюють близько чверті території Ємену й до 80% населення країни. Це збройне угруповання має підтримку Ірану. Воно розраховує захопити решту території.