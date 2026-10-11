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Біля узбережжя Східної Африки затонув човен з мігрантами, загинуло щонайменше 109 осіб

Судно перевозило 350 людей із Джибуті до Ємену.

Біля узбережжя Східної Африки затонув човен з мігрантами, загинуло щонайменше 109 осіб
Фото: Скріншот

Унаслідок затоплення човна біля узбережжя Джибуті у Східній Африці в ніч із 8 на 9 жовтня загинули щонайменше 109 мігрантів, зокрема 15 дітей.

Про це повідомляє France24 з посиланням на дані ООН.

Ще близько 116 осіб зникли безвісти. 

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За словами вцілілих, судно, що перевозило 350 людей із Джибуті до Ємену, перекинулося на північ від міста Обок. 

На місці інциденту екстрену допомогу надають команди Міжнародної організації з міграції (МОМ) разом із місцевою владою.

Серед 109 вилучених тіл було 52 чоловіки, 42 жінки та 15 дітей – дев’ятеро дівчаток і шестеро хлопчиків.

Унаслідок аварії судна врятувалися понад 80 осіб, усі вони – громадяни Ефіопії.

“Бідність, відсутність безпеки та дедалі відчутніші наслідки зміни клімату спонукають багатьох вирушати в цю подорож – попри зростання нестабільності на Близькому Сході”, – зазначив голова місії МОМ у Джибуті Александр Куассак.

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