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У Молдові впав і вибухнув безпілотник. Порушення повітряного простору не фіксували

Дрон виявили в лісі поблизу села Джамена. На місці працюють правоохоронці, військові та сапери.

У Молдові впав і вибухнув безпілотник. Порушення повітряного простору не фіксували
Вибухотехнік Молдови, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

У ніч на 11 жовтня в Молдові впав і вибухнув безпілотник. Водночас національні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору.

Про це повідомляє NewsMaker.

За даними правоохоронців, уламки безпілотника виявили в лісі на околиці села Джамена в Новоаненському районі.

Повідомлення про дрон надійшло до поліції близько 22:20. Після цього на місце виїхали групи військових і саперів.

Територію падіння безпілотника оточили. Фахівці обстежують об’єкт і встановлюють обставини події.

  • За даними Служби повітряних операцій Національної армії, спочатку виявили п’ять БпЛА, а згодом під час аналізу даних зафіксували шостий несанкціонований політ.
  • Міністр оборони Анатолій Носатий уточнив потім, що загалом йшлося про три ракети і два дрони, уламки яких впали в чотирьох районах Молдови.
  • У зв'язку із цим МЗС Молдови знову викликало посла Росії Олега Озерова. У МЗС наголосили на серйозності ситуації та підкреслили, що такі інциденти загрожують життю й безпеці громадян.
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