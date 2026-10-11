У Молдові впав і вибухнув безпілотник. Порушення повітряного простору не фіксували

Дрон виявили в лісі поблизу села Джамена. На місці працюють правоохоронці, військові та сапери.

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У ніч на 11 жовтня в Молдові впав і вибухнув безпілотник. Водночас національні системи спостереження не зафіксували порушення повітряного простору.

Про це повідомляє NewsMaker.

За даними правоохоронців, уламки безпілотника виявили в лісі на околиці села Джамена в Новоаненському районі.

Повідомлення про дрон надійшло до поліції близько 22:20. Після цього на місце виїхали групи військових і саперів.

Територію падіння безпілотника оточили. Фахівці обстежують об’єкт і встановлюють обставини події.

Зранку 3 жовтня система моніторингу повітряного простору Молдови зафіксувала кілька безпілотників.

За даними Служби повітряних операцій Національної армії, спочатку виявили п’ять БпЛА, а згодом під час аналізу даних зафіксували шостий несанкціонований політ.

Міністр оборони Анатолій Носатий уточнив потім, що загалом йшлося про три ракети і два дрони, уламки яких впали в чотирьох районах Молдови.