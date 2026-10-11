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Мін’юст США перевіряє п’ять телеканалів через бойкот заходів Трампа

ABC, CBS, CNN, NBC та Fox News перевіряють на можливе порушення антимонопольного законодавства після спільного призупинення висвітлення заходів за участю президента США.

Мін’юст США перевіряє п’ять телеканалів через бойкот заходів Трампа
Міністерство юстиції США
Фото: ЕРА/UPG

Міністерство юстиції США перевіряє, чи порушили п’ять новинних організацій антимонопольне законодавство, коли спільно призупинили висвітлення заходів за участю президента Дональда Трампа на знак протесту. 

Про це повідомляє DW.

Розслідування стосується телеканалів ABC, CBS, CNN, NBC та Fox News.

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Речниця Міністерства юстиції Емілі Ковінгтон заявила, що спільні бойкоти з боку компаній-конкурентів можуть порушувати законодавство США.

"Антимонопольний підрозділ проводить розслідування, щоб з’ясувати, чи порушили ці новинні організації антимонопольне законодавство", – зазначила вона.

Рішення адміністрації Трампа розпочати розслідування розкритикував регіональний директор Комітету захисту журналістів у країнах Америки Хосе Самора.

"Уряд не повинен використовувати антимонопольні розслідування для залякування новинних організацій, які відстоюють доступ преси до інформації. Від цього доступу залежить право громадськості знати правду", – написав Самора в соціальних мережах.

  • Раніше американський телеканал CNN повідомив, що його журналістам не дозволили піднятися на борт президентського літака (Air Force One) для запланованої поїздки з президентом Дональдом Трампом.
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