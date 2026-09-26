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Білий дім заборонив журналістам CNN висвітлювати заплановану поїздку Трампа

Телеканал мав представляти пул телевізійних ЗМІ протягом вихідних. 

Білий дім заборонив журналістам CNN висвітлювати заплановану поїздку Трампа
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Американський телеканал CNN повідомив, що його журналістам не дозволили піднятися на борт президентського літака (Air Force One) для запланованої поїздки з президентом Дональдом Трампом у суботу.

Про це повідомляє DW.

CNN мав летіти цим літаком до Ноксвілла (штат Теннессі), де Трамп планував відвідати матч з американського футболу серед студентських команд.

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Телеканал мав представляти пул телевізійних ЗМІ протягом вихідних. Це означало, що він висвітлював би діяльність президента та ділився відеоматеріалами й інформацією з чотирма іншими великими телемережами, що входять до складу пулу.

Як повідомляє агентство Associated Press, замість CNN обрали консервативний телеканал Real America's Voice News.

Цей випадок став черговим епізодом протистояння між адміністрацією Трампа та медіамережами, які, на думку президента, висвітлюють події в невигідному для нього світлі.

Раніше цього тижня Трамп заборонив представникам CNN, MSNBC та Politico доступ до Білого дому, заявивши, що ці телеканали поширюють “вигадки та брехню”. На знак солідарності низка провідних телеканалів припинили спільне висвітлення діяльності президента.

У четвер федеральний суддя тимчасово скасував цю заборону після того, як згадані ЗМІ подали позов. Однак судове рішення стосувалося постійних перепусток на територію Білого дому й не регулювало безпосередньо питання участі в пулі журналістів.

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