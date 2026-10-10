Українська делегація вже повертається додому з переговорів у США

Другий день переговорів "не те, щоб скасували": перший день був довшим і іншим, ніж планували.

Українська переговорна делегація повертається до України зі США. Цю інформацію підтвердив радник президента Дмитро Литвин, повідомляє LB.ua.

"Група вже в дорозі додому", – сказав він у відповідь на запит журналістів про те, чи справді другого дня переговорів не відбудеться.

Він також зазначив, що другий день перемовин "не те щоб скасували": перший день перемовин був довшим і дещо іншим, ніж планували.

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Українсько-американські переговори за участі європейських представників розпочалися вчора та мали тривати два дні. Однак напередодні Дональд Трамп оголосив про несподівану угоду щодо постачання російського дизелю до США.

Після рішення американського лідера Україна активізувала переговори з партнерами з Європи. За словами Литвина, сьогодні, завтра і в понеділок заплановані розмови.

Що передувало?

Українська делегація прибула до США на переговори у п’ятницю, 9 жовтня, перемовини мали відбуватись і у суботу, 10 жовтня.

В цей час стало відомо, що президент Дональд Трамп домовився з Путіним про постачання російського пального на американський і світовий ринки. За словами глави Білого дому, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, а згодом – ще 1,5 мільйона тонн.

Володимир Зеленський заявив, що українську переговорну команду використовують як "ширму". За його словами, поки українські представники у Флориді обговорювали з американцями припинення вогню в Україні, Трамп домовлявся з Путіним.

Президент зазначив, що домовленості про постачання пального принесуть Росії мільярди доларів додаткових доходів, які вона зможе спрямувати на продовження війни.