Президент: «Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів»

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що днями зберігається загроза ракетних ударів Росії.

Про це він написав у телеграмі.

«Саме у час сьогоднішньої балістичної атаки Росії проти Києва говорили з Президентом Франції. Дякую, Емманюелю, за підтримку», – розповів глава держави.

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Він зазначив, що потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і з усіма партнерами працюють заради відповідних рішень.

«На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути», – повідомив президент.

Із французьким колегою він обговорив виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.

«Росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі», – йдеться у повідомленні Зеленського.