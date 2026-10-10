Президент: «Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів»

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що днями зберігається загроза ракетних ударів Росії.
Про це він написав у телеграмі.
«Саме у час сьогоднішньої балістичної атаки Росії проти Києва говорили з Президентом Франції. Дякую, Емманюелю, за підтримку», – розповів глава держави.
Він зазначив, що потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і з усіма партнерами працюють заради відповідних рішень.
«На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути», – повідомив президент.
Із французьким колегою він обговорив виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів.
«Росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі», – йдеться у повідомленні Зеленського.
- Близько 14:00 10 жовтня Росія розпочала чергову ракетну атаку на Київ. Моніторингові канали повідомляли про загрозу застосування ракет "Циркон" у напрямку столиці. Постраждали люди.