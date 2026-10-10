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Президент: «Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів»

Україна напрацьовується із партнерами рішення щодо додаткових пакетів ППО. 

Президент: «Цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів»
Володимир Зеленський
Фото: Стопкадр з відео

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що днями зберігається загроза ракетних ударів Росії.

Про це він написав у телеграмі

«Саме у час сьогоднішньої балістичної атаки Росії проти Києва говорили з Президентом Франції. Дякую, Емманюелю, за підтримку», – розповів глава держави. 

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Він зазначив, що потреба у додаткових пакетах ППО для України очевидна, і з усіма партнерами працюють заради відповідних рішень. 

«На жаль, цими днями зберігається особлива загроза подальших ракетних ударів. Важливо у відповідь посилити тиск на Росію, і спільні сміливі кроки мають бути», – повідомив президент.

Із французьким колегою він обговорив виклики через послаблення санкцій проти нафтопродуктів. 

«Росіяни повинні відчувати, що потенціалу для затягування війни у них більше не стане. Координуємось предметно, готуємо зустрічі», – йдеться у повідомленні Зеленського. 

  • Близько 14:00 10 жовтня Росія розпочала чергову ракетну атаку на Київ. Моніторингові канали повідомляли про загрозу застосування ракет "Циркон" у напрямку столиці. Постраждали люди.
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