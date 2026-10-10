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Зеленський після розмови зі Стуббом: "Днями отримаємо амуніцію для F-16"

Також політики говорили про останні російські обстріли та додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів.  

Зеленський після розмови зі Стуббом: "Днями отримаємо амуніцію для F-16"
Президенти України і Фінляндії у Мюнхені, ілюстративне фото
Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський обговорив із фінським колегою Александром Стуббом підтримку для захисту неба, останні російські обстріли та додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів. 

Про це український лідер написав у телеграмі. 

"Говорив з Президентом Фінляндії Александром Стуббом. Особливо вдячний за пакет підтримки для нашого захисту неба. Днями отримаємо амуніцію для F-16. Це те, що зараз забезпечує збиття реактивних «шахедів»,–розповів він. 

Також зазначив, що поінформував Стубба про чергові російські удари. Політики також спілкувалися про додаткові російські прибутки від експорту нафтопродуктів, які можуть піти на фінансування подальшої російської агресивності. 

"Готуємо зустрічі та координуємо кроки, які можуть бути корисними в наявних обставинах. Алексе, дякую за підтримку! Важливо й надалі разом працювати для захисту людей і обмеження здатності Росії вести цю жахливу війну", – написав Зеленський.

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