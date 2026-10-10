Президент США Дональд Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного пального після того, як президент України Володимир Зеленський відмовився на вимогу Вашингтона в односторонньому порядку припинити удари по російських НПЗ.

Про це повідомляє Axios із посиланням на американського чиновника, обізнаного із ситуацією.

За інформацією видання, українські удари по російських НПЗ протягом останніх місяців були ефективними та спричинили енергетичну кризу в Росії. У відповідь Москва заборонила експорт дизельного пального, що посилило тиск на світові енергетичні ринки на тлі війни в Ірані.

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Володимир Зеленський заявив Трампу та його посланцям Стіву Віткоффу й Джареду Кушнеру, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, якщо Росія зі свого боку зупинить атаки на українські електростанції.

Однак Трамп наполягав на односторонньому припиненні українських ударів, оскільки вони сприяли зростанню цін на бензин у США. При цьому американський президент не вважав атаки на російські НПЗ рівнозначними російським ударам по українській енергетичній інфраструктурі.

"Президент Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного пального після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував пів дюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи", – заявив співрозмовник Axios.

В інтерв’ю виданню після оголошення про домовленість Зеленський сказав, що вона стала для нього несподіванкою. Президент назвав угоду невиправданим подарунком російському диктатору Владіміру Путіну.

Під час восьмигодинних переговорів у Маямі Віткофф і Кушнер повідомили українській делегації, що Трамп планує поговорити з Путіним і скасувати санкції щодо експорту російського дизпального.

За словами одного з українських чиновників, американські посланці також погрожували, що США можуть позбавити Україну доступу до розвідувальних даних, якщо Київ продовжить ігнорувати вимоги Трампа.

Водночас американський чиновник стверджував, що Віткофф і Кушнер наголошували на надійності США як партнера, який надає Україні боєприпаси та розвіддані. Тому, на їхню думку, Київ не повинен вдаватися до дій, які шкодять американським споживачам.

Під час переговорів американські посередники також представили пакет заходів для України на післявоєнний період. Він передбачав фінансування відновлення країни та розбудови армії, покриття бюджетного дефіциту, а також обговорення перспектив вступу України до ЄС і майбутніх відносин із НАТО.

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Крім того, сторони порушили питання створення післявоєнної системи безпеки між Європою та Росією, яка могла б задовольнити обидві сторони.

За словами американського чиновника, Вашингтон сподівається, що енергетичні домовленості з Москвою допоможуть знизити ціни на енергоносії та спонукатимуть Росію до поступок на мирних переговорах.

Співрозмовник Axios також повідомив, що Віткофф і Кушнер розглядають можливість відвідати Москву та Київ наступного тижня, щоб обговорити мирні пропозиції. Однак поки невідомо, чи вплине суперечка навколо енергетичної угоди на ці плани.

"Путін завдає Україні сильних ударів, але ми вважаємо, що він відкритий до обговорення припинення війни. Ми хочемо розробити нову пропозицію, яка буде для нього достатньо привабливою, щоб змусити його зупинитися", заявив американський чиновник.

Контекст

9 жовтня ввечері президент Трамп заявив, що домовився з Путіним про постачання дизельного пального РФ на американський і світовий ринки.

За його словами, Росія "негайно" поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн — протягом листопада, а 1 мільйон тонн — одразу після цього.