Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Росія повторно вдарила по Південному мосту в Києві (оновлено)
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Микола Бєлєсков: «Імовірність прямої російської агресії проти держав НАТО залишається меншою за 50 %»
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Російські військові під час відступу на Лиманському напрямку загубили мощі Дмитра Донського
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Суд виніс вирок Вʼячеславу Зінченку за вбивство Ірини Фаріон
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
ПАРЄ ухвалила резолюцію щодо передачі Україні заморожених активів Росії
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
Володимир Кличко звернувся до суду щодо спадку своєї колишньої нареченої Гейден Панеттьєрі
ГоловнаСвіт

Нідерланди назвали санкції США проти МКС новою ескалацією

Гаага розраховує використати 6-місячне відтермінування набуття санкцій чинності для перемовин.

Нідерланди назвали санкції США проти МКС новою ескалацією
Фото: Міноборони Нідерландів

Нідерланди вважають запроваджені США санкції проти Міжнародного кримінального суду новою ескалацією, однак сподіваються врегулювати ситуацію шляхом перемовин.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен у соцмережі "Х".

За словами міністра, Гаага не підтримує рішення Вашингтона та продовжує виступати на захист суду.

"Оголошені санкції проти Міжнародного кримінального суду є небажаною і новою ескалацією. Я глибоко шкодую про цей новий крок. Ми твердо підтримуємо суд", – написав Берендсен.

Водночас він зазначив, що обмеження набудуть чинності не відразу. Це дозволить постачальникам послуг поки що продовжувати співпрацю з МКС.

Міністр наголосив, що шестимісячне відтермінування також залишає час для переговорів. Нідерланди мають намір обговорити цю можливість з іншими країнами – учасницями суду.

  • Адміністрація президента США Дональда Трампа запроваджує санкції проти представників Міжнародного кримінального суду на тлі розслідувань щодо дій Ізраїлю у смузі Гази та ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
  • США не визнають юрисдикцію МКС щодо своїх громадян, оскільки країна не приєдналася до суду. Рубіо звинуватив МКС в спробах розширити свої повноваження коштом американського суверенітету.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies