Нідерланди назвали санкції США проти МКС новою ескалацією

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Нідерланди вважають запроваджені США санкції проти Міжнародного кримінального суду новою ескалацією, однак сподіваються врегулювати ситуацію шляхом перемовин.

Про це заявив міністр закордонних справ Нідерландів Том Берендсен у соцмережі "Х".

За словами міністра, Гаага не підтримує рішення Вашингтона та продовжує виступати на захист суду.

"Оголошені санкції проти Міжнародного кримінального суду є небажаною і новою ескалацією. Я глибоко шкодую про цей новий крок. Ми твердо підтримуємо суд", – написав Берендсен.

Водночас він зазначив, що обмеження набудуть чинності не відразу. Це дозволить постачальникам послуг поки що продовжувати співпрацю з МКС.

Міністр наголосив, що шестимісячне відтермінування також залишає час для переговорів. Нідерланди мають намір обговорити цю можливість з іншими країнами – учасницями суду.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запроваджує санкції проти представників Міжнародного кримінального суду на тлі розслідувань щодо дій Ізраїлю у смузі Гази та ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.