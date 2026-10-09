Україна та США обговорили підготовку угоди Drone Deal та експорт озброєння

Сторони обговорили співпрацю оборонних компаній, участь України в американських оборонних програмах та експорт зброї.

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Заступник секретаря РНБО Давид Алоян зустрівся з представниками посольства США. Сторони обговорили співпрацю оборонних компаній, участь України в американських оборонних програмах та вдосконалення процедур експорту зброї.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давид Алоян провів зустріч із керівником програми експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS).

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Під час зустрічі сторони обговорили розвиток українсько-американської співпраці в оборонно-промисловому комплексі, підготовку угоди Drone Deal між Україною та США, а також створення умов для взаємодії між оборонними компаніями двох країн.

Окрему увагу приділили розвитку експорту українського озброєння. Давид Алоян поінформував американських партнерів про пріоритети роботи Міжвідомчої комісії з питань військово-технічного співробітництва та вдосконалення процедур експорту.

Також він відзначив участь українських компаній в оборонних програмах Міноборони США, зокрема Drone Dominance.

"Це виводить партнерство між нашими країнами на новий рівень. Вдячні Сполученим Штатам за довіру. Зі свого боку, Україна зацікавлена у розвитку взаємовигідного партнерства як на рівні держав, так і серед оборонних компаній", – зазначив Алоян.

У РНБО наголосили, що продовжують співпрацю з міжнародними партнерами для розширення оборонно-промислового партнерства, залучення інвестицій та посилення спроможностей Сил оборони України.