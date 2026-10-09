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Росія використовує героїв мультфільмів для поширення ненависті до українців, – ЦПД

У соцмережах поширюють створені ШІ відео, в яких персонажі "Маші та Ведмедя", "Фіксиків" та інших мультсеріалів убивають карикатурно зображених українців.

Росія використовує героїв мультфільмів для поширення ненависті до українців, – ЦПД
Фото: ЦПД

Росія використовує відомих персонажів мультфільмів для поширення мови ненависті до українців і нормалізації війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними Центру, у соціальних мережах поширюються відео, створені за допомогою штучного інтелекту. У них герої мультсеріалів "Маша та Ведмідь", "Фіксики" та інших анімаційних проєктів убивають карикатурно зображених українців.

Таким чином, контент із впізнаваними персонажами, який зазвичай асоціюється з дитячою аудиторією, використовують для поширення пропаганди та формування ворожого ставлення до українців.

У ЦПД наголошують, що використання дитячого контенту для поширення ненависті є частиною пропагандистської кампанії Росії.

У Центрі також заявили про необхідність повного блокування російського медіаконтенту у світі.

  • Пропаганда щодо дітей є одним із ключових інструментів роботи РФ, оскільки вони працюють з майбутніми поколіннями для того, аби вони сприймали Росію у своїх суспільствах так, як вигідно Москві.
  • Раніше YouTube заблокував на території України три канали російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь": російськомовний, україномовний та англомовний.
  • 21 серпня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти п’яти росіян і чотирьох організацій, що причетні до створення та дистрибуції анімаційного серіалу "Маша та Ведмідь".
  • Відтепер під санкціями студія "Анімаккорд", яка є автором цього мультсеріалу, її засновник, генеральний директор, а також автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу, що сплачує в бюджет держави-агресора кошти, та власник прав на цей пропагандистський мультфільм.
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