Росія використовує відомих персонажів мультфільмів для поширення мови ненависті до українців і нормалізації війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
За даними Центру, у соціальних мережах поширюються відео, створені за допомогою штучного інтелекту. У них герої мультсеріалів "Маша та Ведмідь", "Фіксики" та інших анімаційних проєктів убивають карикатурно зображених українців.
Таким чином, контент із впізнаваними персонажами, який зазвичай асоціюється з дитячою аудиторією, використовують для поширення пропаганди та формування ворожого ставлення до українців.
У ЦПД наголошують, що використання дитячого контенту для поширення ненависті є частиною пропагандистської кампанії Росії.
У Центрі також заявили про необхідність повного блокування російського медіаконтенту у світі.
- Пропаганда щодо дітей є одним із ключових інструментів роботи РФ, оскільки вони працюють з майбутніми поколіннями для того, аби вони сприймали Росію у своїх суспільствах так, як вигідно Москві.
- Раніше YouTube заблокував на території України три канали російського мультсеріалу "Маша та Ведмідь": російськомовний, україномовний та англомовний.
- 21 серпня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти п’яти росіян і чотирьох організацій, що причетні до створення та дистрибуції анімаційного серіалу "Маша та Ведмідь".
- Відтепер під санкціями студія "Анімаккорд", яка є автором цього мультсеріалу, її засновник, генеральний директор, а також автор сценарію, режисер і продюсер, співавтор серіалу, що сплачує в бюджет держави-агресора кошти, та власник прав на цей пропагандистський мультфільм.
- Більше про те, як російські мультики впливають на психічне здоров’я українських дітей, читайте в матеріалі Lb.ua.