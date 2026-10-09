У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через проблеми з електропостачанням

У трьох районах Києва, де склалася найскладніша ситуація з енергозабезпеченням, розгортають пункти незламності. Вони мають допомогти мешканцям залишатися на зв’язку під час перебоїв з електропостачанням.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів столиці. Пункти незламності мають обладнати всім необхідним, зокрема засобами для заряджання мобільних телефонів, павербанків та інших ґаджетів.
- Через російські атаки в Києві залишається напруженою ситуація з електро- та водопостачанням. Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв.
- Для систем водо- й теплопостачання столиці вже встановили 700 генераторів, а резервне живлення водопостачання становить 27 МВт. Ще близько 40 МВт потужності мають забезпечити спеціальні електростанції, будівництво яких триває.