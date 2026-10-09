У трьох районах Києва розгортають пункти незламності через проблеми з електропостачанням

Йдеться про Оболонський, Подільський та Святошинський райони столиці.

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У трьох районах Києва, де склалася найскладніша ситуація з енергозабезпеченням, розгортають пункти незламності. Вони мають допомогти мешканцям залишатися на зв’язку під час перебоїв з електропостачанням.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів столиці. Пункти незламності мають обладнати всім необхідним, зокрема засобами для заряджання мобільних телефонів, павербанків та інших ґаджетів.