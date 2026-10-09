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Росія атакувала два енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині

Працівники підприємств не постраждали.

Росія атакувала два енергооб’єкти ДТЕК на Дніпропетровщині
Росія вдарила по об'єктах ДТЕК
Фото: ДТЕК

На Дніпропетровщині російські війська атакували два енергооб’єкти ДТЕК. Внаслідок одного з ударів пошкоджено обладнання та виникла пожежа. 

Про це повідомили в компанії.

Ввечері напередодні росіяни атакували один з об’єктів ДТЕК "Дніпровські електромережі" ударними безпілотниками типу Shahed.

Вранці під удар потрапив інший енергооб’єкт. Цього разу російські війська застосували реактивний дрон. Унаслідок атаки пошкоджено енергетичне обладнання, на об’єкті спалахнула пожежа. Працівники підприємств не постраждали.

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