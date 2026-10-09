В Івано-Франківській області під час гасіння пожежі в екосистемі рятувальники виявили тіло жінки.
Про це повідомили у ДСНС.
Смертельний інцидент стався у Калуському районі.
Обставини її загибелі наразі встановлюють правоохоронці.
Крім того, сьогодні у Болехові чоловік вирішив спалити рослинні залишки у своєму дворі. Через сильні пориви вітру полум’я миттєво почало поширюватися. Коли господар зрозумів, що власноруч пожежу не зупинить, довелося викликати ДСНС. На палія вже склали адміністративний протокол.
- Загалом упродовж 8 жовтня та вночі 9 жовтня на Прикарпатті спалахнуло 34 пожежі в екосистемах на загальній площі 4,4 га. Горіли суха трава, чагарники, сміття та лісова підстилка.