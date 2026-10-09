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Українські військові завдали ударів по "Панцирю-С1", базі дронів і складах боєприпасів РФ

Логістику окупантів уражено на території окупованої Луганщини та Донеччини.

Українські військові завдали ударів по "Панцирю-С1", базі дронів і складах боєприпасів РФ
Ураження об'єктів ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на 9 жовтня та напередодні українські військові завдали ударів по низці військових і логістичних об’єктів російської армії. Серед цілей – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" у Краснодарському краї, місце зберігання та запуску ударних безпілотників у районі Донецька, а також склади боєприпасів, матеріально-технічних засобів і пального.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зокрема, у районі Кудепсти Краснодарського краю російські війська втратили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Поблизу Донецька українські підрозділи також атакували місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників і командно-спостережний пункт російського підрозділу.

Крім того, українські військові завдали ударів по логістичній інфраструктурі окупантів. Склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів атакували в районах Рубіжного, Сентянівки та Луганська на Луганщині, а також Веселого на Донеччині. 

У районі Строітєля Бєлгородської області Росії під удар потрапив польовий склад паливно-мастильних матеріалів. Також підтверджено знищення командно-спостережного пункту російського підрозділу зі складу десантно-штурмової дивізії. Його атакували 6 жовтня поблизу Українська Донецької області.

  • "Панцир-С1" це російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) ближньої дії. Він призначений для захисту військових, промислових та адміністративних об'єктів від літаків, вертольотів, безпілотників і крилатих ракет.
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