У Києві доцентці університету оголосили підозру через відео з позиціями ППО

Жінка, кажуть в СБУ, знімала українських військових на телефон, коли їхала в маршрутному автобусі.

У Києві викрили доцентку одного зі столичних університетів, яка зняла на відео позиції української протиповітряної оборони та опублікувала записи у соціальних мережах. Жінці повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За даними слідства, жінка знімала українських військових на телефон, коли їхала в маршрутному автобусі. Згодом відео з’явилося на кількох її сторінках у Facebook, Instagram, TikTok і YouTube.

Експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що оприлюднення цих матеріалів завдало шкоди державній безпеці України. Слідчі повідомили жінці про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, за якою можна ідентифікувати місцевість, в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.