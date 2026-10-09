У Києві доцентці університету оголосили підозру через відео з позиціями ППО

У Києві викрили доцентку одного зі столичних університетів, яка зняла на відео позиції української протиповітряної оборони та опублікувала записи у соціальних мережах. Жінці повідомили про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про розташування ЗСУ.
Про це повідомила Служба безпеки України.
За даними слідства, жінка знімала українських військових на телефон, коли їхала в маршрутному автобусі. Згодом відео з’явилося на кількох її сторінках у Facebook, Instagram, TikTok і YouTube.
Експертиза, ініційована СБУ, підтвердила, що оприлюднення цих матеріалів завдало шкоди державній безпеці України. Слідчі повідомили жінці про підозру за несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ, за якою можна ідентифікувати місцевість, в умовах воєнного стану.
Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
- На Харківщині СБУ затримала колишнього адвоката, який за завданням ФСБ мобілізувався до однієї з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ, щоб передавати росіянам інформацію про дислокацію та переміщення українських військових. Раніше чоловік уже відбував покарання за незаконне поширення інформації про бойову роботу Сил оборони.