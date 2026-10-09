У Харкові російський удар зруйнував виробництво українського бренду одягу MANGELO: є загиблі

Український бренд одягу MANGELO повідомив про загиблих і поранених працівників після удару ракети по виробництву в Харкові. Внаслідок цього цех зазнав значних руйнувань, компанія втратила майже все майно.
Про це команда бренду повідомила в Instagram.
Удар стався кілька днів тому – влучання припало безпосередньо на виробничий цех. Серед загиблих – члени команди бренду. Поранення отримали працівники виробництва та представники керівництва, частина з них перебуває в лікарнях.
Наразі компанія не може оцінити масштаби збитків і встановити, скільки продукції вдалося зберегти. Через втрату телефонів та інформації частина клієнтів також досі очікує на свої замовлення або повернення коштів.
"Усі питання щодо замовлень, оплат і повернень ми обов’язково вирішимо. Замовлення, які зможемо виконати, відправимо, а за ті, які виконати не вдасться, повернемо кошти", – запевнили в компанії і попросили дати трохи часу.
- Російські війська масовано атакували Харків 5 жовтня. Було відомо про шістьох загиблих і 59 поранених. Унаслідок ударів загорілися складські приміщення, житлові будинки, швейний цех.
- Крім того, російський дрон влучив в автозаправну станцію. Ще один удар безпілотника зафіксували в Київському районі міста - одна людина постраждала та потрапила до лікарні.