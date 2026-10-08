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​Росія вдарила по Сумах: загинула людина, серед постраждалих – діти (оновлено)

Росіяни влучили в об’єкт цивільної інфраструктури.

​Росія вдарила по Сумах: загинула людина, серед постраждалих – діти (оновлено)
Обстріл промисловї зони, Суми
Фото: Артем Кобзар

Російські війська завдали удару по Сумах, унаслідок якого загинула одна людина та ще четверо постраждали

Про наслідки атаки повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Серед поранених – двоє дітей. За попередніми даними, їхні травми неважкі.Також постраждали двоє дорослих. Один із них перебуває у важкому стані. 

Росіяни влучили в об’єкт цивільної інфраструктури. Попередньо, для удару по обласному центру ворог застосував далекобійну реактивну артилерію та випустив чотири снаряди. 

Як повідомив о 14:30 виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, під обстріл потрапила промислова зона в Ковпаківському районі.

Серед постраждалих – двоє 12-річних хлопчиків. Після надання медичної допомоги в лікарні вони продовжили лікування амбулаторно. Наразі обставини та наслідки атаки уточнюють, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

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