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Російські війська завдали удару по Сумах, унаслідок якого загинула одна людина та ще четверо постраждали.

Про наслідки атаки повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Серед поранених – двоє дітей. За попередніми даними, їхні травми неважкі.Також постраждали двоє дорослих. Один із них перебуває у важкому стані.

Росіяни влучили в об’єкт цивільної інфраструктури. Попередньо, для удару по обласному центру ворог застосував далекобійну реактивну артилерію та випустив чотири снаряди.

Як повідомив о 14:30 виконувач обов'язків міського голови Сум Артем Кобзар, під обстріл потрапила промислова зона в Ковпаківському районі.

Серед постраждалих – двоє 12-річних хлопчиків. Після надання медичної допомоги в лікарні вони продовжили лікування амбулаторно. Наразі обставини та наслідки атаки уточнюють, постраждалим надають необхідну медичну допомогу.