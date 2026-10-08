The ​Telegraph: Через проблеми Росії з наступом Путін може посилити терор Києва і удари по мостах

РФ може зробити ставку на удари по цивільній інфраструктурі, намагаючись виснажити українське суспільство.

Президент Росії Володимир Путін намагається змінити ситуацію на фронті, посиливши тиск на українські міста та цивільне населення. Російський наступ на Донбасі протягом кількох місяців не приносить Москві значних територіальних здобутків, водночас втрати залишаються надзвичайно високими.

Таку думку у своїй колонці для The Telegraph екскомандир британських військ хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту Геміш де Бреттон-Гордон.

Кремль також стикається з труднощами із залученням нових контрактних військових, а проведення масштабної мобілізації може мати політичні наслідки для Путіна.

Як вважає де Бреттон-Гордон, саме тому Росія може зробити ставку на удари по цивільній інфраструктурі, намагаючись виснажити українське суспільство. Він звертає увагу на посилення атак на Київ. Потенційними цілями є сім мостів через Дніпро, їхнє виведення з ладу могло б серйозно ускладнити транспортне сполучення та мати наслідки не лише для столиці, а й для півночі України.

Де Бреттон-Гордон також наголошує, що Росія може адаптувати тактику ударів, користуючись обмеженими можливостями української ППО. Саме тому західним державам варто збільшити постачання Україні ракет, радарів, безпілотників та систем радіоелектронної боротьби.