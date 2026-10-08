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Росіяни 31 раз обстріляли Донеччину: є загиблі та поранені

Жертвами ворожих обстрілів стали 4 осіб, ще 6 – були травмовані.

Росіяни 31 раз обстріляли Донеччину: є загиблі та поранені
Обстріли Донецької області
Фото: Донецька ОВА

За минулу добу – 7 жовтня – російські війська 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Двоє людей загинули в Зеленому Криворізької громади Покровського району. У Краматорському районі загиблі є у Слов’янську та Веселій Горі Новодонецької громади.

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 У Слов’янську також поранені троє людей, пошкоджено багатоповерхівку, адміністративну будівлю, крамницю, СТО, АЗС, автомобіль та автобус.

У Краматорську внаслідок обстрілу поранено людину, пошкоджено три автомобілі. Ще по одній людині дістали поранення у Золотих Прудах та Дружківці.

Руйнування також зафіксували в інших населених пунктах області. В Олександрівці пошкоджено дві адміністративні будівлі, у Золотих Прудах – приватний будинок, легковик і вантажівку. У Петрівці Першій та Новостепанівці пошкоджено по одному приватному будинку.

У Веселій Горі  ворог вдарив по приватному будинку, у Степанівці – адміністративній будівлі. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено сім будинків.

За добу з лінії фронту евакуювали 256 людей, серед них 32 дитини. 

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

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