Росіяни 31 раз обстріляли Донеччину: є загиблі та поранені

За минулу добу – 7 жовтня – російські війська 31 раз обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак загинули четверо людей, ще шестеро дістали поранення.
Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
Двоє людей загинули в Зеленому Криворізької громади Покровського району. У Краматорському районі загиблі є у Слов’янську та Веселій Горі Новодонецької громади.
У Слов’янську також поранені троє людей, пошкоджено багатоповерхівку, адміністративну будівлю, крамницю, СТО, АЗС, автомобіль та автобус.
У Краматорську внаслідок обстрілу поранено людину, пошкоджено три автомобілі. Ще по одній людині дістали поранення у Золотих Прудах та Дружківці.
Руйнування також зафіксували в інших населених пунктах області. В Олександрівці пошкоджено дві адміністративні будівлі, у Золотих Прудах – приватний будинок, легковик і вантажівку. У Петрівці Першій та Новостепанівці пошкоджено по одному приватному будинку.
У Веселій Горі ворог вдарив по приватному будинку, у Степанівці – адміністративній будівлі. У Сергіївці Андріївської громади пошкоджено сім будинків.
За добу з лінії фронту евакуювали 256 людей, серед них 32 дитини.