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Ворог вранці атакував Рівненську область

За даними ОВА, люди не постраждали. 

Російська армія вранці 9 жовтня атакувала цивільне підприємство в Рівненській області. За попередньою інформацією, поранених немає.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль. На місці атаки працюють необхідні служби. 

«Одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину. Там виникло загорання», – сказав він.

  • 3 жовтня в Рівненській області внаслідок вечірньої атаки постраждали двоє людей.
  • Бив по області ворог і днем раніше, 2 жовтня. Було ушкоджено цивільне підприємство. 
  • 1 жовтня внаслідок ударів постраждала жінка. 
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