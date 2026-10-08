Ворог вранці атакував Рівненську область

За даними ОВА, люди не постраждали.

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Російська армія вранці 9 жовтня атакувала цивільне підприємство в Рівненській області. За попередньою інформацією, поранених немає.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль. На місці атаки працюють необхідні служби.

«Одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину. Там виникло загорання», – сказав він.

3 жовтня в Рівненській області внаслідок вечірньої атаки постраждали двоє людей.