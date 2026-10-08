Ворог вранці атакував Рівненську область

Російська армія вранці 9 жовтня атакувала цивільне підприємство в Рівненській області. За попередньою інформацією, поранених немає.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Коваль. На місці атаки працюють необхідні служби.
«Одне з цивільних підприємств зазнало ушкоджень під час ранкової атаки на Рівненщину. Там виникло загорання», – сказав він.
- 3 жовтня в Рівненській області внаслідок вечірньої атаки постраждали двоє людей.
- Бив по області ворог і днем раніше, 2 жовтня. Було ушкоджено цивільне підприємство.
- 1 жовтня внаслідок ударів постраждала жінка.