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У Києві внаслідок обстрілу РФ є жертви і постраждалі. Виникли перебої з водопостачанням (оновлено)

Після обіду 7 жовтня окупанти знову атакували столицю дронами.

У Києві внаслідок обстрілу РФ є жертви і постраждалі. Виникли перебої з водопостачанням (оновлено)
Наслідки атаки РФ у Солом'янському районі Києва
Фото: ДСНС України

Росія після обіду 7 жовтня продовжила атакувати Київ безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у столиці постраждали щонайменше 13 людей, є загибла людина. 

Станом на 22:29, в Деснянському районі Києва внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в 12-поверховому житловому будинку на рівні 10 поверху, - Кличко.

За оновленими даними, там постраждали 4 людей, серед яких двоє дітей.

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Станом на 20:43 вже 13 постраждалих у Соломʼянському та Оболонському районах столиці. 

"Шестеро поранених медики госпіталізували. Серед них – молода жінка, яку виявили неподалік палаючого авто на Оболоні. Вона в тяжкому стані", – написав Кличко.

Відомо про загиблого чоловіка в Оболонському районі.

Водночас, у ДСНС України повідомили, що в Оболоському районі загинула жінка. За декілька метрів від автівки, яка загорілася унаслідок удару, виявлено її тіло. У КМВА додають, що в Оболонському районі наразі відомо про 5 постраждалих.

Також через проблему з електропостачанням частково знеструмлені водопровідні насосні станції. На правому березі міста перебої з водопостачанням.

У КМДА додають, що через відсутність напруги в контактній мережі рух електротранспорту призупинили. Водночас, на "Оболоні" та "Виноградарі" електротранспорт продовжує рух.

Також через відсутність електропостачання тимчасово призупинений рух фунікулера.

"Енергетики працюють над відновленням", – наголосив Кличко.

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В Оболонському районі внаслідок паління уламків БпЛА загорілося авто в дворі житлового будинку. Станом на 20:20 стало відомо про жертву унаслідок російського обстрілу.

У Деснянському районі уламки впали на відкритій території. Виникло загоряння трав'яного настилу.

Фото: ДСНС України

Про це повідомляють мер Києва Віталій Кличко і КМВА.

За інформацією ДСНС, у Соломʼянському районі внаслідок російського обстрілу сталася пожежа у пʼятиповерховому житловому будинку з 1 по 3 поверхи. Вогнеборці врятували 12 людей з верхніх поверхів. Семеро людей постраждали. Одну з них госпіталізували.

Фото: ДСНС України

Також за іншою адресою одна людина постраждала. Пожежі та руйнування немає. На місці працює ідентифікатор ДСНС Києва.

У Святошинському районі уламки впали на дах чотириповерхової адміністративної будівлі.

Фото: ДСНС України

Крім того, уламки впали неподалік навчального закладу в Дніпровському районі. Попередньо, без пожежі.

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